طوارئ وحجر صحي بالعاصمة.. الصين تسجل أكبر إصابات بفيروس كورونا منذ شهرين

وذكرت اللجنة في بيان أن 38 حالة من الإصابات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد وأن 36 منها رصدت في بكين.

وهذا هو أكبر عدد للإصابات اليومية في العاصمة الصينية منذ شروع السلطات في نشر بيانات عن الفيروس.

وسجلت بيجين قفزة في الإصابات الجديدة المؤكدة بعدما بدأت في فحوص جماعية بسوق شينفادي الواقعة بحي فنغتاي في جنوب غرب العاصمة.

وأضافت اللجنة أن 19 حالة من الإصابات الجديدة المؤكدة تخص مسافرين وفدوا من الخارج 17 منهم في إقليم قوانغدونغ.

وأعلنت الصين أيضا عن رصد تسع حالات بدون أعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 83132 بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

وتركزت الإصابات المسجلة في محيط سوق الخضار بالعاصمة، حيث فرضت السلطات حجرا صحيا على 11 منطقة سكنية في محيط السوق، وعلّقت الفعاليات الرياضية، وأغلقت 9 مدارس.

ووضعت السلطات الصينية حيا في بيجين في حالة طوارئ ومنعت السياحة في المدينة.

وأثار الأمر مخاوف من ظهور موجة جديدة من تفشي كوفيد-19.

وقال تشو جون وي وهو مسؤول في حي فنغتاي جنوب غرب بيجين يوم السبت في إفادة صحفية إن المنطقة "في وضع طوارئ الحرب".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، ظهر الفيروس بمدينة ووهان الصينية، لينتشر في أكثر من 200 بلد.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 427 ألف شخص وأصاب أكثر من 7.7 ملايين شخص في العالم.