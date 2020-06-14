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سياسة|الولايات المتحدة

ضحية جديدة.. الشرطة الأمريكية تقتل شابا أسود في محطة وقود بكاليفورنيا (فيديو)

لقطة نشرتها الشرطة للحادث
لقطة نشرتها الشرطة للحادث
14/6/2020

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الشرطة اشتبهت في أن الشاب كان يحمل مسدسًا، وهو ما دفعها إلى إطلاق النار عليه.

والتقط أحد المارة مقطع فيديو للحظات التي سبقت إطلاق النار، حيث يمكن رؤية رجل يقف بالقرب من مضخة غاز، ويمكن سماع الضباط وهم يصرخون عليه مرارًا بإسقاط المسدس قبل سماع إطلاق أكثر من اثنتي عشرة طلقة نارية في تتابع سريع.

ونشرت شرطة سان برناردينو، عبر حسابها في تويتر، صورًا تظهر الشاب وهو يرفع شيئا  ما في وجه رجال الأمن، قالت إنه سلاح، قبل أن تطلق عليه الرصاص عند محطة الوقود.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة في بيان إنها تلقت بلاغا حول شخص يحمل سلاحا في محطة للتزود بالوقود، وبناء على البلاغ انتقل أفراد من الشرطة إلى المكان.

وأضافت الشرطة أنها تعرفت على الشخص المعني وكان لا يزال يحمل مسدسا فاشتبك مع أحد عناصرها ليصاب بعيار ناري، نقل على أثره إلى مركز صحي في المنطقة لإسعافه لكنه توفي هناك.

يأتي ذلك بينما اشتعلت الاحتجاجات من جديد في أتلانتا بولاية جورجيا، بعد حادثة مقتل شاب من أصل أفريقي برصاص شرطي أثناء مطاردته ومحالة اعتقاله بعد شكوى منه من أحد المطاعم باستغراق الرجل في النوم داخل سيارته في الممر المخصص لتلقي الوجبات من المركبات.

وتسببت الحادثة باستقالة رئيسة شرطة أتلانتا، وفق ما أعلنت رئيسة بلدية هذه المدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، مضيفة أن الشرطي القاتل أعفي من مهامه.

وجاءت الحادثتان المنفصلتان، بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ولا تزال العاصمة واشنطن ومدن أخرى تشهد احتجاجات يومية ضد مقتل فلويد.

كما تظاهر المئات أمام البيت الأبيض، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ورفعوا لافتات تطالب بالعدالة الاجتماعية، ورددوا شعارات تندد بما وصفوها تجاوزات أفراد الشرطة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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