شاهد: قوات الأمن المصرية تقتحم شقة صحفي وتدمر محتوياتها

وعلّق منير على الفيديو عبر صفحته على فيسبوك، قائلًا "الأمن يقتحم منزلي الآن وكسروا شقتي في عدم وجود أحد في الشقة.. الشقة تقريبًا اتنهبت".

وتابع "أنا بالصدفة كنت بأشتري حاجة من السوق… بلاغ للرأي العام.. حياتي في خطر.. محمد منير.. وتحيا مصر".

ونشر منير، اليوم، فيديو مرفقًا بتدوينة قال فيها "الفيديو الكامل لاقتحام شقتي وكسر الباب ودخولها والعبث بمحتوياتها".

وأمس، نشر منير سلسلة تدوينات أرفقها بمقاطع فيديو متعددة للواقعة، معلقًا "ليه شغل الكاوبوي ده في زمن الكورونا.. احنا ورانا جائحة مش فاضيين؟ ما هو انتم لما بتطلبوا تشوفونا بنبلغ النقابة وبنقابلكم".

وأضاف "بلاغ للنائب العام.. تم كسر شقتي واقتحامها ..فيه حد من البيت راح الشقة واكتشف اختفاء محتويات والتحويشة اللي في الحصالة".

وتابع ساخرًا "انا لا اتهم الحكومة بالسرقة، أنا عارف انها استعارة، واللي عند الحكومة ما يضعش، بس اكتبوهم ولما يفرجها رجعوهم".

وعن تفاصيل الاقتحام قال "دي بداية القصة وفيها قبل ما تيجي قوات الأمن بساعتين وتحديدا الساعة 11:16 دقيقة مساء يوم 13 يونيه 2020 حضر اخوتنا بتوع المباحث وفتحوا الشقة بطفاشة ودخلوا".

وتابع "السؤال دخلتوا وفتشتوا واخدتوا اللي انتم عايزينه إيه لازمة قوات الاقتحام الاستعراضية بعد ساعتين وإيه المدفع اللي في ايد العسكري".

وفي تدوينة أخرى كتب "عندكم على صفحتي 3 فيديوهات اتنين لقوات الاقتحام وفيديو للمباحث وهي بتخش الشقة قبل قوات الاقتحام .. سوفنير من الحكومة.. شكرا رجال الامن والأمان".

واستنكر صحفيون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قامت به تجاه منير الذي يعارض باعتدال من داخل البلاد، معربين عن تضامنهم معه.

واعتبروا ما تقوم به السلطات تجاه المعارضين الآن، أحد أشكال التغطية على الفشل في التعامل مع الأزمات الراهنة وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي بالإضافة لملف أزمة كورونا والصراع في ليبيا.

أين #نقابة_الصحفيين

أين #ضياء_رشوان

أين #حزب_التجمع

أين #سيد_عبد_العال

أين #اليسار

أين #حازم_منير

أين كل صاحب قضيه وقف #محمد_منير إلي جانبه سواء لأنه يساري مثله

أو لأنه آخر يختلف معه.

محمد منير ٦٥سنه ومريض القلب

لكنه معني مهم للمثقف الذي لا يبيع ولا يخون#تضامنو_مع_محمد_منير https://t.co/oeMbiJjDhm — Ayman Nour (@AymanNour) June 14, 2020

عسكر أثيوبيا يحمون سد النهضة وعسكر مصر يقتحمون الشقق! زوار الفجر يقتحمون شقة الصحفي محمد منير pic.twitter.com/l1CSeFjssF — سليم عزوز (@selimazouz1) June 14, 2020

وجاء رد السيسي الحاسم

علي أثيوبيا

في زمن الكورونا

وإقتحام شقة الصحفي محمد منير بقوات مسلحة ومدرعة

وتحيا مصر…!!!!!#سد_النهضة#اثيوبيا#الصحفي_محمد_منيرhttps://t.co/0tqCvnh67J — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 14, 2020

الشرطة تقتحم منزل الزميل الصحفي / محمد منير ، وعندما لم تجده فى المنزل، حطمت محتويات الشقة وسرقت أغراضه الشخصية وأوراقه وجهاز الكمبيوتر.#مصر — أحمد حسن الشرقاوى (@sharkawiahmed) June 14, 2020

اعتقال الصحفي المحترم #محمد_منير أوضح رد على الذين يخونون المعارضةاللي في الخارج من شياطين الإعلام المصري التابع للنظام، طيب الراجل كان يعارض من داخل مصر، أين هوالآن؟ مع أنه لايملك إلاقلمه وكلمته الصادقة! جحافل العسكر ذهبوا لاعتقاله وكأنه قائدالدواعش في #سوريا_والعراق كفاكم مهزلة — د. حسام فوزي جبر (@hfg5555) June 14, 2020

زوار الليل زراع النظام المرعب من أيام المقبور عبد الناصر حتى عهد المنقلب السيسى آخر زيارة لهم منذ قليل يقتحمون بيت الصحفى محمد منير للقبض عليه ولم يجدوا أحدا فى المنزل

وهو الأن مطارد…

تخيل تبقى فى بلدك ومطارد

أيه الفرق بينا وبين سوريا وليبيا والعراق

عمار يا بلد عمار. — عبدالعزيز شرقاوى. (@abdELazezshrqae) June 14, 2020

جحافل من ضباط وزارة الداخلية مدججين بالسلاح قاموا فجر اليوم باقتحام شقة أستاذنا الحبيب الصحفي المحترم #محمد_منير تقريبا كانوا بيبحثوا عن رئيس الوزراء الاثيوبي؟!

صارت #مصر في عهد #السيسي غابة يسود فيها البلطجة وإرهاب المعارضين! pic.twitter.com/dgAkw18GDR — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 14, 2020

https://twitter.com/ghommokh/status/1271954239766626307?ref_src=twsrc%5Etfw

#سد_النهضه الحمد لله قبضوا على الصحفى محمد منير فى الاستعداد للحرب على اثيوبيا بهدف تخويف ابى احمد رئيس الوزراء خطوة ناجحة ياريت تقتلوا كام مصرى ظلم على كام طفل بيرضع تتهموه بالتخطيط للانقلاب لانه شايل الار بى جى فى البامبرز — Majoub2018 (@Mago2018_New) June 14, 2020