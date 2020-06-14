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سياسة|مصر

شاهد: قوات الأمن المصرية تقتحم شقة صحفي وتدمر محتوياتها

14/6/2020

وعلّق منير على الفيديو عبر صفحته على فيسبوك، قائلًا "الأمن يقتحم منزلي الآن وكسروا شقتي في عدم وجود أحد في الشقة.. الشقة تقريبًا اتنهبت".

وتابع "أنا بالصدفة كنت بأشتري حاجة من السوق… بلاغ للرأي العام.. حياتي في خطر.. محمد منير.. وتحيا مصر".

ونشر منير، اليوم، فيديو مرفقًا بتدوينة قال فيها "الفيديو الكامل لاقتحام شقتي وكسر الباب ودخولها والعبث بمحتوياتها".

وأمس، نشر منير سلسلة تدوينات أرفقها بمقاطع فيديو متعددة للواقعة، معلقًا "ليه شغل الكاوبوي ده في زمن الكورونا.. احنا ورانا جائحة مش فاضيين؟ ما هو انتم لما بتطلبوا تشوفونا بنبلغ النقابة وبنقابلكم".

وأضاف "بلاغ للنائب العام.. تم كسر شقتي واقتحامها ..فيه حد من البيت راح الشقة واكتشف اختفاء محتويات والتحويشة اللي في الحصالة".

وتابع ساخرًا "انا لا اتهم الحكومة بالسرقة، أنا عارف انها استعارة، واللي عند الحكومة ما يضعش، بس اكتبوهم ولما يفرجها رجعوهم".

وعن تفاصيل الاقتحام قال "دي بداية القصة وفيها قبل ما تيجي قوات الأمن بساعتين وتحديدا الساعة 11:16 دقيقة مساء يوم 13 يونيه 2020 حضر اخوتنا بتوع المباحث وفتحوا الشقة بطفاشة ودخلوا".

وتابع "السؤال دخلتوا وفتشتوا واخدتوا اللي انتم عايزينه إيه لازمة قوات الاقتحام الاستعراضية بعد ساعتين وإيه المدفع اللي في ايد العسكري".

وفي تدوينة أخرى كتب "عندكم على صفحتي 3 فيديوهات اتنين لقوات الاقتحام وفيديو للمباحث وهي بتخش الشقة قبل قوات الاقتحام .. سوفنير من الحكومة.. شكرا رجال الامن والأمان".

واستنكر صحفيون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قامت به تجاه منير الذي يعارض باعتدال من داخل البلاد، معربين عن تضامنهم معه.

واعتبروا ما تقوم به السلطات تجاه المعارضين الآن، أحد أشكال التغطية على الفشل في التعامل مع الأزمات الراهنة وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي بالإضافة لملف أزمة كورونا والصراع في ليبيا.

https://twitter.com/ghommokh/status/1271954239766626307?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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