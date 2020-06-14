رئيس كتلة النهضة للجزيرة مباشر: لن يتكرر سيناريو الانقلاب المصري في تونس (فيديو)

وقال بحيري: "نصيحتي لحكام الإمارات ومصر أن يدخروا ما ينفقونه من مال وجهد ضد الشعب التونسي".

وأشار في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر إلى أن الإعلام الإماراتي والمصري -منذ مدة- يهاجمان تونس، ويحرِّضان على الانقلاب، ويدعوان إلى التظاهر ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي (ورئيس البرلمان التونسي كذلك).

وأضاف بحيري أن تعبئة قناة العربية التي تدار من أبوظبي فشلت في مسعاها، ولم يستجب لتحريضها إلا عدد لا يذكر، وأن التونسيين لن ينقادوا لأجندات خارجية خبيثة.

وقال بحيري: "ثمة من يريد تكرار تجربة الانقلاب العسكري المصري على الأراضي التونسية، لكنهم حالمون ومن يدندن على وترها لا يعلم معدن الشعب التونسي، الذي يرفض الديكتاتورية العسكرية، ولن يقبل التونسيون بديلًا عن حريتهم بأي مقابل كان".

وفي تدوينة نشرها بحيري على صفحته الرسميّة بموقع فيسبوك، الأحد، رد فيها على اعتصام باردو قائلًا إن "أذيال مصر والإمارات اندحروا وخاب سعيهم التآمري ضد البرلمان التونسي ورئيسه، وإنهم خرجوا متذرعين برفع جملة مطالب، من بينها حل البرلمان وتنقيح النظام السياسي، وتأكد للجميع أن هؤلاء الأذيال مجرد أدوات تحركها قوى خارجية تستهدف الإضرار بتونس وشعبها".

وفي السياق، فشلت صفحات داعية إلى المظاهرات ضد حزب النهضة والغنوشي، وأثبتت خاصية الشفافية (خاصية تتيح معرفة البلد الذي تسيير من خلاله الصفحة) أن عددًا من هذه الصفحات الفيسبوكية تُسيَّر من الإمارات، خاصة عبر ما ينشر من مداخلات للوجوه البارزة فيما سمي بـ"جبهة الإنقاذ" عبر القنوات المدعومة إماراتيًا.

وخلّف الإقبال الضعيف على الاحتجاج ضد الغنوشي والنهضة موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحرج الداعين إلى التظاهر إذ وثّقت مقاطع فيديو وجود عدد قليل جدًا في الساحة المخصصة لهذه المظاهرة.

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