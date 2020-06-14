"حياة السود مهمة".. لافتة ضخمة على مبنى السفارة الأمريكية في سيول

وغرد الحساب الرسمي للسفارة قائلًا: "تتضامن السفارة الأمريكية مع مواطنيها الذين يتظاهرون بسلمية للمُطالبة بالتغيير الإيجابي. إن شعار حياة السود مُهمة الذي نرفعه يُظهر دعمنا لمُكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة، ونسعى جاهدين إلى أن نكون مجتمعًا أكثرَ عدالة".

The U.S. Embassy stands in solidarity with fellow Americans grieving and peacefully protesting to demand positive change. Our #BlackLivesMatter banner shows our support for the fight against racial injustice and police brutality as we strive to be a more inclusive & just society. pic.twitter.com/Y4Thr2MRdw — U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) June 13, 2020

وعلّق الصحفي الأمريكي، مايك سنغتون، قائلًا: "السفارة الأمريكية في سيول تكشف عن لوحة عملاقة بحياة السود مهمة؛ يبدأ العد التنازلي من الآن لمعرفة المدة قبل أن يطلب ترمب أو بومبيو إنزالها".

The US Embassy in Seoul unveils giant #BlackLivesMatter banner on its building. Starting countdown now to see how long before Trump or Pompeo orders it taken down. 5…4…3…2…1 pic.twitter.com/vT34moy1Yl — Mike Sington (@MikeSington) June 14, 2020

ويشهد العالم اهتماما واسعًا عقب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد (46 عامًا)، في 25 من مايو/أيار الماضي، على يد الضابط الأبيض ديريك تشوفين، بمدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس

وأثار مقتل فلويد سخط السود في العالم، وتحول فلويد إلى أيقونة أحدثت موجة من الغضب ضد العنصرية في أنحاء العالم، وأزيلت تماثيل في عواصم كبرى لأشخاص أسهموا في ترسيخ العنصرية.

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