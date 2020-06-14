البث الحي
سياسة

"حياة السود مهمة".. لافتة ضخمة على مبنى السفارة الأمريكية في سيول

حياة السود مهمة.. لافتة ضخمة على مبنى السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية
حياة السود مهمة.. لافتة ضخمة على مبنى السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية
14/6/2020

وغرد الحساب الرسمي للسفارة قائلًا: "تتضامن السفارة الأمريكية مع مواطنيها الذين يتظاهرون بسلمية للمُطالبة بالتغيير الإيجابي. إن شعار حياة السود مُهمة الذي نرفعه يُظهر دعمنا لمُكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة، ونسعى جاهدين إلى أن نكون مجتمعًا أكثرَ عدالة".

وعلّق الصحفي الأمريكي، مايك سنغتون، قائلًا: "السفارة الأمريكية في سيول تكشف عن لوحة عملاقة بحياة السود مهمة؛ يبدأ العد التنازلي من الآن لمعرفة المدة قبل أن يطلب ترمب أو بومبيو إنزالها".

 ويشهد العالم اهتماما واسعًا عقب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد (46 عامًا)، في 25 من مايو/أيار الماضي، على يد الضابط الأبيض ديريك تشوفين، بمدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس

وأثار مقتل فلويد سخط السود في العالم، وتحول فلويد إلى أيقونة أحدثت موجة من الغضب ضد العنصرية في أنحاء العالم، وأزيلت تماثيل في عواصم كبرى لأشخاص أسهموا في ترسيخ العنصرية.

اقرأ أيضًا:

تشييع جورج فلويد إلى مثواه الأخير وقس شهير يهاجم ترمب (فيديو)

مجلس الشيوخ يصادق على تعيين أول قائد أسود لسلاح الجو الأمريكي

قائدة بالشرطة الأمريكية تستقيل وتطالب ضابطا من أصول أفريقية بتولي منصبها

من الفتاة التي صورت فيديو مقتل فلويد؟ وأين هي الآن؟ (فيديو)

جثوا على ركبهم: ديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي يتضامنون مع "فلويد" (فيديو)

الدوري الإنجليزي: وضع عبارة "حياة السود مهمة" مكان أسماء اللاعبين

عمدة مدينة أمريكية لترمب: عد إلى مخبئك في القبو!

تعرف على حركة "بلاك لايفز ماتر" الأمريكية

تغيير اسم الساحة المواجهة للبيت الأبيض إلى "حياة السود مهمة" (فيديو)

بلدية مينيابوليس الأمريكية تعتزم "تفكيك" جهاز الشرطة بسبب فلويد

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)