"حياة السود مهمة".. لافتة ضخمة على مبنى السفارة الأمريكية في سيول

وغرد الحساب الرسمي للسفارة قائلًا: "تتضامن السفارة الأمريكية مع مواطنيها الذين يتظاهرون بسلمية للمُطالبة بالتغيير الإيجابي. إن شعار حياة السود مُهمة الذي نرفعه يُظهر دعمنا لمُكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة، ونسعى جاهدين إلى أن نكون مجتمعًا أكثرَ عدالة".

The U.S. Embassy stands in solidarity with fellow Americans grieving and peacefully protesting to demand positive change. Our #BlackLivesMatter banner shows our support for the fight against racial injustice and police brutality as we strive to be a more inclusive & just society. pic.twitter.com/Y4Thr2MRdw

— U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) June 13, 2020