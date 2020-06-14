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سياسة|الإمارات

حملة على مواقع التواصل لإطلاق سراح أردنيين معتقلين في سجون الإمارات

معتقل أردني في سجون الإمارات
معتقل أردني في سجون الإمارات
14/6/2020

ونشر حساب منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، مقاطع فيديو لأهالي المعتقلين، مطالبين الإمارات بالإفراج عن ذويهم، كما طالبوا السلطات الأردنية بالتدخل لإعادتهم إلى وطنهم.

وغرد نشطاء عبر وسم "#المعتقلين_الأردنيين _الإمارات"، للمطالبة بسرعة الإفراج عن السجناء، مؤكدين أن ظروف الاعتقال في سجن الوثبة الإماراتي أهلكت المعتقلين الأردنيين على مدار سنوات.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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