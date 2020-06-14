حملة على مواقع التواصل لإطلاق سراح أردنيين معتقلين في سجون الإمارات

ونشر حساب منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، مقاطع فيديو لأهالي المعتقلين، مطالبين الإمارات بالإفراج عن ذويهم، كما طالبوا السلطات الأردنية بالتدخل لإعادتهم إلى وطنهم.

وغرد نشطاء عبر وسم "#المعتقلين_الأردنيين _الإمارات"، للمطالبة بسرعة الإفراج عن السجناء، مؤكدين أن ظروف الاعتقال في سجن الوثبة الإماراتي أهلكت المعتقلين الأردنيين على مدار سنوات.

رسالة من والدي المعتقل الاردني"بهاء عادل مطر" يناشدون فيها ملك الأردن @KingAbdullahII للتدخل لإنقاذ حياة أبنهم المحتجز في #سجن_الوثبة الإماراتي بعد اصابته بفيروس #كورونا داخل السجن. #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات pic.twitter.com/QKPmyMv1cR — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020

الإمارات: بطاقات تعريفية للمصابين بفيروس #كورونا في #سجن_الوثبة أولًا: "عبدالله أبوبكر" من مملكة #الأردن، اعتقل بتاريخ 30 أكتوبر 2015، يقضي حكمًا بالسجن 10 سنوات ومليون درهم غرامة وذلك لمشاركته فيديو على برنامج الواتس آب فقط. (1/5) pic.twitter.com/uekMBiZsFV — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 10, 2020

عادل ابن #بهاء_مطر المحتجز الأردني في #سجن_الوثبة الإماراتي منذ خمس سنوات بسبب مشاركة له على تطبيق الواتساب، يرسل رسالة إلى ملك الأردن @KingAbdullahII للتدخل لإنقاذ والده المصاب بفيروس #كورونا.#المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات pic.twitter.com/htpFnhcUyj — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020

"بابا أنا تخرجت من الروضة، نفسي تشوفني وتجيب لي هدايا" من رسالة #تاليا_ياسر إلى والدها #ياسر_أبوبكر السجين الأردني في #سجن_الوثبة الإماراتي منذ خمس سنوات، بسبب مشاركة له على تطبيق الواتساب؛ ولقد تم تشخيصه مؤخرا بالإصابة بفيروس #كورونا. #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات pic.twitter.com/TVo67zHpwl — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020

#المعتقلين – الاردنيين -بالامارات

اشكر كل من تابعني وتفاعل معي في قضية ابني كي يعرف ما حصل ويحصل مع ابني المعتقل بهاء مطر ونريد ان نعرف لما هذا الصمت من طرف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالنسبة لسجناء الاردن بالامارات https://t.co/50cG1SlOXp — رقية مطر (@RoqayaMattar) June 14, 2020

ظروف الاعتقال بسجن الوثبة الإماراتي أهلكت المعتقلين الأردنيين على مدار 5 سنوات لدرجة أن أحد الشقيقين ياسر وعبدالله أبوبكر فقد كامل أسنانه من شدة الوهن والثاني لا يستطيع الوقوف على قدميه أكثر من 5دقائق بحسب شهادات عائلاتهم

والآن أصيبوا بكورونا

انقذوا #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) June 13, 2020