المغرب يعتمد عقارا لعلاج كورونا رغم "تردد" الصحة العالمية

وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية بناء على نتائج دراسة نشرتها المجلة العلمية البريطانية ذي لانسيت في 22 أيار/ مايو الماضي وخلصت إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يستخدم أساسا لعلاج الملاريا لا يبدو أنه مفيد للمصابين (بكوفيد-19) الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى وقد يكون مضرا.

وبداية الشهر الماضي وبعد جدل كبير حول دقة نتائج معطيات دراسة مجلة ذي لانسيت وسحبها أعلنت منظمة الصحة العالمية استئناف التجارب على عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا.

لكن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس قال، إن هذا الأمر لا يعني الاعتراف بفعالية عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج (كوفيد-19).

نتائج إيجابية

ودافع وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب عن استخدام العقار بعد دعوة نشطاء في بلاده إلى وقف استخدام هيدروكسي كلوروكين

وبين هذا وذاك، حذر دكتور مغربي من النقاش السياسي حول كورونا في بلاده، كما وقع في فرنسا، وضرورة الاقتصار على النقاش العلمي.

وقال وزير الصحة المغربي في اجتماع لجنة برلمانية في 28 أيار/مايو الماضي، إن المغاربة يتعافون حين يستعملون هيدروكسي كلوروكين في بداية الإصابة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات في المغرب من النسب المتدنية في العالم

وأضاف الطالب لم نقرر استعمال الكلوروكين لعلاج مصابي كورونا عبثا، وإنما بعد إجراء دراسات سريرية أعطت نتائج جد إيجابية.

وأردف لم نسجل أي حالة وفاة، مقابل حالتين فقط ظهرت عليهما أعراض جانبية جراء استعمال العقار، واليوم نستعمله بشروط.

ولفت الطالب، إلى أن منظمة الصحة العالمية، لم تطلب توقيف استعمال العقار، وليس لها الحق في ذلك، لأنه يتعلق باختيار الطبيب المعالج، وقناعته العلمية، فهو المخول له الحسم في مدى نجاعته.

وأشار إلى أن بيولوجيا، نجاعة العقار تكون في المرحلة الأولى لدخول الفيروس للخلية، والعبرة بالنتيجة.

الفاهم يفهم

وأرسل وزير الصحة المغربي رسالة مشفرة قائلا، أن ثمن العلبة هو 12 درهما والفاهم يفهم من دون أن يوضح مقصده.

وفسر مراقبون مقصد الوزير، بأن لوبيات (جماعات ضغط) الأدوية التي تريد أن تفرض علاجات معينة باهظة الثمن، بدل هيدروكسي كلوروكين رخيص الثمن وفي متناول عدد كبير من الدول.

صراع علمي

عقار هيدروكسي كلوروكين

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجآت حول الفريق الذي أعد هذه الدراسة لمجلة ذي لانست، مشيرة إلى أنهم بعيدون كل البعد عن مجال البحث والطب، فضلا عن أرقام مغلوطة جمعتها المجلة من عدد من الدول.

ويقول المدير السابق لمديرية الأوبئة في وزارة الصحة المغربية البروفيسور عبد الرحمن بن مومن إن الأطباء المغاربة كان عليهم الاختيار واتخاذ القرار لوقف زحف المرض والحد من نسبة الوفيات الذي كان مرتفعا في البلاد، في المرحلة الأولى من انتشاره.

ويوضح بن مومن، أن كلوروكين ظهر كعلاج، خصوصا أنه يستعمل ضد نوع من الفيروسات

ويلفت البروفيسور المغربي، إلى أن النقاش حول استعمال هذا الدواء من عدمه اندلع في عدد من الدول، مشيدا بموقف بلاده الذي لم يأخذ بعين الاعتبار قرار منظمة الصحة العالمية.

ويرى بن مومن، أن لوبي الأدوية يشتغل منذ القديم، وله جيشه ويتحرك لتحقيق مصالحه والضغط على عدد من الأطباء.

وبحسب بن مومن، فإن الحكمة تقتضي الارتهان إلى الصواب، وإلى الدراسات التي تعتمد على منهجية علمية، وعلى إجماع عدد كبير من المتخصصين.

ويشير البروفيسور المغربي، إلى أن النقاش حول نوع علاج كورونا سيستمر، ولن يتوقف إلا بعد نهاية الوباء، خصوصا أن طبيعة الفيروس وخصوصيته غير معروفة. صراع سياسي

ويحذر الدكتور المغربي في الطب مصطفى كرين، من النقاش السياسي حول كورونا في بلاده، على غرار ما حدث في فرنسا.

ويقول كرين وهو أيضا رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية (غير حكومية)، إن النقاش حول كلوروكين في فرنسا طغى عليه النقاش السياسي، وهو ما يجب تفاديه في المغرب، داعيا إلى الاقتصار على النقاش العلمي.

ويرى أن الآراء ستبقى متضاربة طالما لم يتم التوصل إلى دراسة علمية محكمة، حول نفع هذا الدواء من عدمه، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب سنوات من البحث.

ويضيف في كل الأحوال، تبقى آراء منظمة الصحة العالمية استشارية للدول وليست إلزامية

بدوره يقول الباحث المغربي مصطفى العمراني، إن المجلة البريطانية اعترفت بوجود انتقادات علمية جادة للدراسة التي نشرتها عن عقار هيدروكسي كلوروكين والتي بموجبها أوقفت فرنسا استعمال العلاج وعلقت منظمة الصحة الدولية تجاربها بشأنه.

وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل اجتماعي أضاف العمراني، أن لجنة الخبراء المغربية كانت من الأوائل الذين أخذوا مسافة من الدراسة.

ويردف أن اللجنة المغربية اعتمدت ملاحظاتها السريرية ونتائجها العملية في اتباع العلاج بدل اعتماد دراسة إحصائية حبلى بالعيوب المنهجية التي ذكرها الآلاف ولا يسع الوقت الآن لتعدادها.

ويتابع العمراني أكثر من ذلك، فإن الأطر المغربية أطلقت 3 دراسات وطنية وستخرج قريبا جدا نتائجها للعلن.

وبحسب العمراني، فإن هذه التجربة درس لنا جميعا وللأطباء، بأنه يجب عدم التصديق الأعمى لكلام الجرائد والمجلات أيا كانت سمعتها السابقة.

ويضيف العمراني أن التجربة هي كذلك درس لأصحاب المواقف المسبقة الذين يتلقفون كل قشة لمهاجمة اختيارات الدولة صحيحة كانت أم خاطئة.

حصر العلاج في مؤسستين صحيتين

وقررت السلطات المغربية حصر علاج إصابات فيروس كورونا، في مؤسستين صحيتين، في خطوة لتسريع عملية الخفض التدريجي للحجر الصحي بالبلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة مساء السبت.

وأفاد البيان بأن حصر الحالات النشطة لكورونا سيتم في مؤسستين صحيتين في كل من مدينتي بنسليمان (شمال) وبن جرير (شمال غرب).

وأضاف أن هذا الإجراء سيبدأ من 20 يونيو(حزيران) الجاري، بهدف تسريع عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي.

ولفت البيان إلى أن غالبية الحالات النشطة للفيروس والبالغة نحو 700، في حالة صحية مطمئنة ومستقرة.

وعلل هذا الإجراء بأنه جاء لفتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج الحالات الأخرى من الأمراض، وحمايتهم ومحيطهم المهني والعائلي، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأشار البيان أن المؤسستين خصصتا لتدابير الفيروس، وتتوفر فيها جميع شروط الإقامة والمتابعة الملائمة، وسيتم إدارتها بشكل مشترك بطاقم مدني وعسكري.

وحتى مساء السبت، أصاب فيروس كورونا 8 آلاف و692، من بينها 212 وفاة، و7 آلاف و696 حالة تعافٍ.