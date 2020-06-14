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سياسة

السعودية.. صور لإزالة اسم السلطان سليمان القانوني من شارع بالرياض.. ومغردون يعلقون

إزالة لافتة تحمل اسم السلطان سليمان القانوني من شارع في العاصمة السعودية الرياض
إزالة لافتة تحمل اسم السلطان سليمان القانوني من شارع في العاصمة السعودية الرياض
14/6/2020

ورغم أن الصور حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل واحتفى بها مغردون سعوديون، إلا أن السلطات المحلية لمنطقة الرياض لم تعلن بشكل رسمي عن إعادة تسمية أي شارع من شوارع المدينة.

وأثارت تلك الأنباء جدلا واسعا على مواقع التواصل، خاصة مع توتر العلاقات بين السعودية وتركيا، وقيام وسائل الإعلام السعودية الموالية للسلطات بشن حملات مستمرة ضد تركيا. 

من جانبها، ردت وكالة الأناضول التركية على تلك الصور بالقول إن ذلك القرار لا يمحو التاريخ، ولا يغير حقيقة ما فعله السلطان سليمان من رعاية للحرمين الشريفين وتطويرهما. كما ردت على اتهامات سعودية بحق السلطان بأنه "سرق" أجزاء من الحجر الأسود، داحضة تلك الاتهامات. 

ويعتبر عصر السُّلطان سليمان هو العصر الذَّهبي للدَّولة العثمانيَّة، حيث حكم لمدة 46 عاما، وشهدت الدولة في عهده توسُّعاً كبيرا في أوربا وآسيا وأفريقيا. كما اشتهر بقدراته الإدارية والقوانين التي أصدرها، حتى أطلق عليه لقب "القانوني".

وسخر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي من القرار المفترض، مؤكدين أن السلطان سليمان القانوني كان يعتبر أحد أقوى السلاطين في عصره على مستوى العالم، ولا يضيره إزالة اسمه من لافتة على شارع في الرياض. كما أشاروا إلى رغبة السلطات السعودية في تحقيق انتصارات وهمية لا تؤثر على أرض الواقع. واقترح البعض ساخرين قيام السعوديين الذين يحملون اسم "تركي" بتغيير أسمائهم.

 

وشهدت العلاقات بين السعودية وتركيا توترات منذ سنوات عدة، فقد قدمت أنقرة دعما لقطر بعد تعرضها للحصار من السعودية والبحرين ومصر والإمارات، وهي الدول التي قطعت في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع الدوحة.

وتورطت وسائل إعلام مملوكة لسعوديين في الترويج لمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، في ساعاته الأولى بالتضامن مع أخرى مملوكة للإمارات.

كما توترت العلاقات بين البلدين عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وهي الجريمة التي تصر تركيا على كشف كافة المتورطين فيها، بما يشمل الشخص أو الجهة التي أصدرت الأمر، وليس فقط المنفذين.

https://twitter.com/KhaledR23821724/status/1271915603968876544?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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