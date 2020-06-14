السعودية.. صور لإزالة اسم السلطان سليمان القانوني من شارع بالرياض.. ومغردون يعلقون

ورغم أن الصور حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل واحتفى بها مغردون سعوديون، إلا أن السلطات المحلية لمنطقة الرياض لم تعلن بشكل رسمي عن إعادة تسمية أي شارع من شوارع المدينة.

وأثارت تلك الأنباء جدلا واسعا على مواقع التواصل، خاصة مع توتر العلاقات بين السعودية وتركيا، وقيام وسائل الإعلام السعودية الموالية للسلطات بشن حملات مستمرة ضد تركيا.

أمانة منطقة #الرياض تزيل اسم سليمان القانوني من أحد شوارع #الرياض .

. . pic.twitter.com/jfArebF8pa — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) June 12, 2020

إزالة اسم السلطان العثماني (سليمان القانوني) من أحد شوارع عاصمتنا الحبيبة الرياض

💪👍💪👍 pic.twitter.com/9lThWphEkM — عصام محمد عبدالحق (@cBoNPQH68QNXfFA) June 14, 2020

من جانبها، ردت وكالة الأناضول التركية على تلك الصور بالقول إن ذلك القرار لا يمحو التاريخ، ولا يغير حقيقة ما فعله السلطان سليمان من رعاية للحرمين الشريفين وتطويرهما. كما ردت على اتهامات سعودية بحق السلطان بأنه "سرق" أجزاء من الحجر الأسود، داحضة تلك الاتهامات.

إزالة اسم "سليمان القانوني" من شارع بالرياض لا يمحو التاريخ

المؤسف أن تكون صفحات التاريخ ألعوبة في التنازعات السياسية ويكون تقييم الشخصيات التاريخية أمرًا نسبيا خاضعا للمتغيرات السياسية فيغدو من كان بطلا تاريخيا بالأمس سفاحا اليومhttps://t.co/lgBEE8HUdX — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 14, 2020

ويعتبر عصر السُّلطان سليمان هو العصر الذَّهبي للدَّولة العثمانيَّة، حيث حكم لمدة 46 عاما، وشهدت الدولة في عهده توسُّعاً كبيرا في أوربا وآسيا وأفريقيا. كما اشتهر بقدراته الإدارية والقوانين التي أصدرها، حتى أطلق عليه لقب "القانوني".

لم يكن همُّ سليمان القانوني تخليد اسمه في لوحة شارع تصفر فيه الريح

بنى دولة كانت الأقوى في العالم وقتها

أخرج البرتغاليين من البحر الأحمر

استعان به الفرنسيون وأعطوه ميناء طولون

القانوني لقب سماه به شعبه لعدله

الأوروبيون لقبوه بالعظيم

لا تعتمدوا "حريم السلطان" مصدرا ولا "أم هارون" pic.twitter.com/aiuxhAm7Fm — المعتز بالله حسن 🎯 (@Almoutaz_bellah) June 14, 2020

وسخر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي من القرار المفترض، مؤكدين أن السلطان سليمان القانوني كان يعتبر أحد أقوى السلاطين في عصره على مستوى العالم، ولا يضيره إزالة اسمه من لافتة على شارع في الرياض. كما أشاروا إلى رغبة السلطات السعودية في تحقيق انتصارات وهمية لا تؤثر على أرض الواقع. واقترح البعض ساخرين قيام السعوديين الذين يحملون اسم "تركي" بتغيير أسمائهم.

الخليفة سليمان القانوني رحمه الله كان يحكم العالم لأربعين سنة، ماضره لوحة في شوارع الرياض. — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) June 13, 2020

اطفال الحكومه السعوديه يزيلون اسم السلطان العثماني التركي سليمان القانوني من احد شوارع الرياض ويبقى السؤال متى سيتم نزع اسم الآلاف من السعوديين الذين يسمون بأسم ( تركي ) 🇹🇷 pic.twitter.com/VhyaSZmTr3 — 𝕭𝖔-𝕸𝖊𝖘𝖍𝖆𝖑 🇶🇦 (@Qatar4ever8) June 14, 2020

وشهدت العلاقات بين السعودية وتركيا توترات منذ سنوات عدة، فقد قدمت أنقرة دعما لقطر بعد تعرضها للحصار من السعودية والبحرين ومصر والإمارات، وهي الدول التي قطعت في يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع الدوحة.

وتورطت وسائل إعلام مملوكة لسعوديين في الترويج لمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، في ساعاته الأولى بالتضامن مع أخرى مملوكة للإمارات.

لو عرفت العرب التاريخ الحقيقي لكثير من الأسماء التي تسمت بها شوارع عواصمنا ومدننا لنكسوا رؤوسهم ومشوا فيها خجلا.. الآن يفتشون عن كل اسم نقي لازالته… لتحني رأسك في كل طريق تمشي فيه

السعودية تزيل اسم #السلطان_سليمان_القانوني

من أحد شوارعها. . — محمد الوليدي (@mohdalwalidi) June 13, 2020

كما توترت العلاقات بين البلدين عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وهي الجريمة التي تصر تركيا على كشف كافة المتورطين فيها، بما يشمل الشخص أو الجهة التي أصدرت الأمر، وليس فقط المنفذين.

https://twitter.com/KhaledR23821724/status/1271915603968876544?ref_src=twsrc%5Etfw

الفجور في الخصومه لايجوز

أمانة مدينة #الرياض تزيل اسم السلطان #سليمان_القانوني من أحد شوارعها. كان عاشر السلاطين العثمانيين، والخليفة الثمانين للمسلمين، وثاني من حمل لقب "أمير المؤمنين" من بني عثمان. بلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها وأصبحت أقوى دولة في العالم. pic.twitter.com/T3OkyQcibq — م/أمير (@amer57i) June 13, 2020