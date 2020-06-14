"الجزيرة مباشر" تنفرد بنشر أسماء 123 جثة في مقبرة جماعية غربي ليبيا

وتُظهر أسماء الضحايا "مقتل عائلات بأكملها بما في ذلك أطفال في الثالثة من العمر".

كما تكشف الأسماء عن مقتل أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، و مقتل كبار في السن تتجاوز أعمارهم 70 عاما.

أسماء الضحايا

وسيم مصباح النعاجي وليد مصباح النعاجي (شرطي) رمزي مصباح النعاجي وسام مصباح النعاجي (عسكري) عبد المهيمن الشويبي النعاجي (طفل يبلغ من العمر 14 سنة) معمر أبو خشم النعاجي السويح محمود النعاجي (عسكري متقاعد) إبراهيم السويح النعاجي (عسكري) مراد السويح النعاجي (عسكري) هاني الفرعوني النعاجي (عسكري) عبد الكريم فرج النعاجي محمد ارحومة النعاجي (عسكري) سليمان هدية النعاجي صلاح هدية النعاجي (شرطي) على مفتاح النعاجي (عسكري) حمودي محمد خليفة النعاجي محمد إبراهيم صالح العاشوري (3 سنوات) عبد الحكيم سالم الصغير العاشوري مصطفى سالم الصغير العاشوري عبد الستار إبراهيم الزروق العاشوري كمال ابراهيم الزروق العاشوري (شرطي) حسين الهادي العاشوري (عسكري متقاعد العمر 65 سنة) صالح الهادي العاشوري (مسن يبلغ من العمر ۷۲ سنة) عقيلة عمار الصغير العاشوري عمار أبو بكر الصغير العاشوري ( طفل 14 سنة) أنور عبد السلام العاشوري خيري غيث الصغير العاشوري (شرطي) أكرم غيث الصغير العاشوري فتحي غيث الصغير العاشوري (عسكري) عبد الرزاق محمد امحمد العاشوري محمود ضوء مصطفى النعاجي عبد العظيم ضوء مصطفى النعاجي فرج مصباح النعاجي عبد المجيد عاشور النعاجي ياسر الصغير النعاجي (شرطي) أحمد البوزيدي النعاجي إسماعيل محمد صقر الدايمي (عسكري) محمد صقر الدايمي (شرطي) مفتاح محمد صقر الدايمي (من ذوي الاحتياجات الخاصة) وسيم محمد صقر كمال عمار الدايمي (عسكري) فيصل محمد عمار الدايمي عمار محمد عمار الدايمي (شرطي) عماد محمد عمار الدايمي (شرطي) توفيق محمد عمار الدايمي (عسكري) راضا عبد الكريم الدايمي حامد عمار الزقمي الدايمي التهامي على ونيس الدايمي سلامة على ونيس الدايمي سليمان على ونيس الدايمي ناصر على ونيس الدايمي العقيد عبدالباسط أبو بكر أبو نعامة ( شرطي ) الدكتور سالم عبد الله الموزغي (محاضر جامعي) الشيخ عبد الحميد فرحات العلوي (العمر ۷۲ سنة سفير سابق) الشيخ سالم بن علي الترهوني (العمر ۷۰ سنة عقيد متقاعد) (شرطي) عزام أبو عجيلة الحبيشي (عسكري) رامي على العلاقي محمود سالم اهلاب (شرطي) على سالم على اهلاب (عسكري) أيمن محمد باكير الفرجاني (عسكري) العقيد سالم اسويسي عمر (عسكري) هاني محمد هردوه مفتاح الصيد الترهوني (عسكري) عرفات مفتاح الصيد الترهوني وليد مفتاح الصيد الترهوني (شرطي) عبد الحكيم الصيد الترهوني (شرطي) زهير الصيد الترهوني (عسكري) على الحجاجي فرج فرج الشيخ (عسكري) عبد السلام محمد عبد السلام العباني هيثم السويحلي احمد العباني (شرطي) محمد الحاتمي الاقطع (ذوي الاحتياجات الخاصة) محمد رمضان الديب (عسكري) محمد صالح القذافي الحمدي (شرطي) محمد ابراهيم عمار (شرطي) مراد محمد النعاس (عسكري) محمد الصالحي العويب (من ذوي الاحتياجات الخاصة) محمد الشرقية الترهوني (عسكري) جمعة اعمار العماري (عسكري) محمد عمران عيسى (عسكري) عادل الفرجان الجلاص عبد العزيز محمد الحجاجي باسم محمد الحجاجي (عسكري) نزار محمد الحجاجي (عسكري) محمد على ابوكليش (مريض العمر ۷۳ سنة) على محمد على ابكي (شرطي) منصور محمد على أبوكليش (عسكري) أكرم محمد على أبوكليش عبد الرحمن محمد على أبو كليش (عسكري) محمد على محمد على أبوكليش (طفل ۱۳ سنة) محيي الدين على محمد أبوكلبش (6 سنوات) أحمد الشارف أبو كليش (عسكري) سليمان المبروك عمار أبوكليش (عسكري) مصباح المبروك عمار المرغني (شرطي) رجب المبروك عمار المرغني فاضل المبروك عمار المرغني (عسكري) إبراهيم الكريد الحمادي (العمر ۷۰ سنة) (عسكري متقاعد) خالد إبراهيم الكريد الحمادي (عسكري) عادل ابراهيم الكريد الحمادي (عسكري) فتحي إبراهيم الكريد الحمادي (عسكري) محمد إبراهيم الكريد الحمادي (عسكري) إبراهيم محمد أبو خشيم الحمادي (عسكري) أحمد محمد أبو خشيم الحمادي محمد خليفة النعاجي ميلاد فرج ميلاد (شرطي) حسين حمد محمد العاشوري وليد علي الكليم النقيب سمير العامري (عسكري) منصور عون الرجاني (عسكري) محمد المبروك كريسته (عسكري) أحمد محمد إبراهيم عيسى صقر عبد الجواد الدايمي عبد الرؤوف الصبي النعاجي (عسكري) العقيد عبد القادر السموع (عسكري) عبد الباسط مفتاح الصيد (شرطي) علي موسى بنوارة (عسكري) نادر محمد علي الجارح عادل علي سالم اهلاب أحمد الطاهر العباني (عسكري) مصطفي أحمد قارة المعتمد مصطفي المعتمد المعتصم مصطفي المعتمد محمد الصيد أبو زويدة

تحقيق دولي

ودعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "مجازر" ارتكبتها مليشيات حفتر، بعد العثور على 8 مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

وقال السني، الجمعة، في تغريدة على حسابه على تويتر: "العثور في ترهونة على 8 مقابر جماعية وجثث لعائلات وأفراد من المدينة ملقاة في آبار وحاويات وبعضهم دفنوا أحياء".

وأضاف: "جميع من قتل في تلك المجازر قتل خلال فترة سيطرة مليشيات حفتر على المدينة، فمن لا يزال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟ وهل محكمة الجنايات الدولية تحتاج أدلة أخرى ضده".

تم العثور في ترهونة على 8 مقابر جماعية وجثث لعائلات وأفراد من المدينة ملقاة في آبار وحاويات وبعضهم دفنوا أحياء ، وجميعهم قتلوا خلال فترة سيطرة مليشيات حفتر على المدينة، فمن لازال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟! وهل محكمة الجنايات الدولية تحتاج أدلة أخرى ضده @IntlCrimCourt @UN https://t.co/C79W8FT8Io pic.twitter.com/Sn4ple5FkM — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) June 12, 2020

ووصف سفير هولندا إلى ليبيا لارس تومرز صور وتقارير المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بأنها "مشهد مروع وغير مقبول".

وأكد تومرز في تغريدة على حسابه على تويتر دعم هولندا لدعوة البعثة الدولية في ليبيا، إلى إجراء تحقيق محايد بشأن المقابر الجماعية.

ودعا جميع الأطراف إلى "ضمان حماية حقوق الإنسان والمساءلة القانونية في كل أنحاء ليبيا".

1/2 صور وتقارير المقابر الجماعية حول #ترهونة مشهد مروع وغير مقبول، نحن نحزن مع عائلات الضحايا. تدعم NLambLib@ دعوة UNSMILlibya@ لإجراء تحقيق محايد. — سفير هولندا في ليبيا ???? (@NLambLib) June 12, 2020

2/2 ندعو جميع الأطراف إلى ضمان حماية #حقوق_الإنسان و#المساءلة_القانونية في كل أنحاء ليبيا. قرار #HRC43 القادم خطوة مهمة في ذلك الاتجاه. — سفير هولندا في ليبيا ???? (@NLambLib) June 12, 2020

والخميس، دعت البعثة الدولية في ليبيا إلى تحقيق سريع وشفاف في اكتشاف 8 مقابر جماعية معظمها بمدينة ترهونة، جنوب شرقي طرابلس.

ودعت البعثة اللجنة التي شكلها وزير العدل الليبي للتحقيق في القضية إلى حماية مواقع المقابر الجماعية والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويها.

وقالت البعثة، في بيان، إنه "وفقا للقانون الدولي، فإنه يتعين على السلطات الليبية إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال بالتقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون".