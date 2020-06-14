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سياسة

إثيوبيا: أي تعثر لمفاوضات سد النهضة سيكون بسبب "عناد" مصر

سد النهضة الإثيوبي يثير قلق القاهرة والخرطوم
سد النهضة الإثيوبي يثير قلق القاهرة والخرطوم
14/6/2020

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي اليوم، التوصل إلى تفاهمات مع مصر والسودان، بشأن المرحلة الأولى من تعبئة خزان سد النهضة وقواعد إدارة الجفاف.

وقالت الوزارة، إن إثيوبيا ستلتزم التزاما كاملا بقواعد تعبئة وتشغيل السد التي ستوقعها مع دولتي المصب، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم غدًا الإثنين، لبحث الأزمة.

وقالت إثيوبيا إن الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس/آذار 2015، معربة عن رفضها "الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها".

وأضافت أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه، وذلك ردا على التصريحات المصرية أمس.

وأمس السبت، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر جليًا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، وفق تعبيره.

واعتبر المتحدث أن الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب بإرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيامها باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

والخميس الماضي، عقد وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وانتهى الاجتماع بلا اتفاق بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية.

وأعلنت وزارة الري السودانية، أمس، أن جلسة مفاوضات سد النهضة انتهت بتكليف ‫الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة جديدة بين الأطراف. وتجتمع الدول الثلاث غدًا لتقييم مسار المفاوضات المتعثرة حتى الآن.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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