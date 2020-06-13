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مصر: متطوعون يوصلون الطعام لمصابي كورونا المعزولين منزليا (صور)

امرأة مصرية تبيع الخضروات وتضع كمامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
امرأة مصرية تبيع الخضروات وتضع كمامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
13/6/2020

وكشفت "مبادرة الوجبات الصحية لمرضى كورونا المعزولين بالمنزل" عن أنها أوصلت، اليوم السبت، 620 وجبة لـ 204 حالة مصابة في محيط القاهرة الكبرى، الجيزة والإسكندرية تكفيهم في العزل المنزلي لمدة 3 أيام.

كما أوضحت في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أنها أوصلت، أمس الجمعة، 167 وجبة لـ56 مصابا بالفيروس في محيط القاهرة الكبرى تكفيهم 3 أيام.

وتضم القاهرة الكبرى 3 محافظات: هي القاهرة (العاصمة) والجيزة (غرب العاصمة)، والقليوبية (شمال القاهرة)، وتسجل المحافظات الثلاث أعلى معدل إصابات بكورونا مؤخرا، وفق بيانات وزارة الصحة.

وأضافت المبادرة في بيانها، السبت، أنها استطاعت جذب أكثر من 1000 متطوع في كل مكان بمصر، خلال يومين من انطلاقها، من دون تفاصيل أكثر.

والخميس، أعلنت المبادرة أنها مجموعة عمل قائمة على التطوع وليست مؤسسة، وولدت فكرتها للتغلب على رفض محال ومطاعم توصيل منتجاتها للحالات المصابة بكورونا، التي تخضع للعزل المنزلي، مؤكدة أنها تتخذ كافة احتياطات الأمان.

ويقوم على المبادرة عدد من الناشطين غير المعروفين إعلاميا.

فريق عمل &quot;مبادرة وجبات صحية لمصابي كورونا المعزولين في المنزل&quot; في مصر

وتعتمد المبادرة على التطوع والتبرعات العينية، حيث يقدم متطوعو المبادرة وقتهم وجهدهم في الطبخ والتوصيل، ويوفرون الخامات الأساسية للوجبات كذلك.

وتؤكد أنها لا تستقبل أي تبرعات مادية.

كما أعلنت "اللجنة الشعبية لمواجهة كورونا بأكتوبر وزايد" عن توفير وجبات طعام للأسر المعزولة جراء إصابتها بفيروس كورنا.

 

وفي الفترة الأخيرة، لجأت وزارة الصحة إلى العزل المنزلي للحالات المصابة بكورونا ذات الأعراض الخفيفة، مع تقديم الدواء لها مجانا، بجانب العزل في المستشفيات الذي بدأ في فبراير/ شباط الماضي، مع ظهور أولى الإصابات بالفيروس.

وجهزت السلطات دور الشباب (مقار تتبع وزارة الشباب والرياضة) والمدن الجامعية لاستقبال المصابين أو الخاضعين للعزل جراء الاشتباه أيضا.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في البلاد حتى الجمعة، 41 ألفا و303، من ضمنهم 1.422 وفاة، و11 ألفا و108 حالات تعاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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