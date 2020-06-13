ليبيا: حكومة الوفاق تعتقل قائدا عسكريا بارزا بقوات حفتر (فيديو)

وألقت قوات حكومة الوفاق القبض على اللواء عمر تنتوش الورشفاني أحد قادة ما عرف في 2015 بجيش القبائل، والذي اشتهر بمناوءة الثورة الليبية.

لحظات نقل عمر تنتوش للسجن 🤚 pic.twitter.com/jMJJkbgnF0 — abd allatheef harb (@Abdoko99) June 13, 2020

وتكون جيش القبائل من عسكريين ومسلحين مدنيين موالين لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي قبل أن ينضم أفراده بكامل عتادهم إلى قوات حفتر.

إبادة جماعية

وفي سياق متصل، اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، السبت، قوات حفتر بارتكاب جرائم إبادة جماعية وزراعة ألغام بلعب الأطفال في مناطق كانت خاضعة لسيطرتها، وطالب المجلس بـإدانة دولية وتحقيقي أممي في جرائم قوات حفتر، ومحاسبة مرتكبيها ومن ساندهم.

وقال المجلس، في بيان نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك، لقد تكشّفت للعالم فظائع من جرائم للإبادة الجماعية ارتكبتها قوات حفتر، الأمر الذي تستحق إقصاءه من أن يكون شريكا بالسلام.

#عملية_بركان_الغضب: وصل فريق الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين اليوم السبت إلى مدينة ترهونة في المكان الذي تم إستخراج الجثث منه الاربعاء الماضي الفريق أخذ إحداثيات المقبرة بالكامل pic.twitter.com/IMdkW7sMO0 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 13, 2020

حدد فريق الهيئة عدد 4 مواقع لمقابر جماعية وأخذ أبعاد المواقع طولياََ وعرضياََ وعمق وجود الجثث الفريق سيضع خطة عمل متكاملة لمباشرة العمل على هذه المقبرة.#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 13, 2020

وكشف أن قوات حفتر أبادت عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير (جنوب طرابلس)، وألقت بها جميعا في آبار المياه، وقتلت أطفالا، ودفنت رجالا أحياء وهم مقيدو الأيدي والأرجل.

وأضاف البيان "لا تزال الفظائع تتكشّف لفرقنا العاملة في انتشال الجثث، والواقع أن مئاتٍ دفنوا في مقابر جماعية مجهولة، أو لا يزالون في عداد المفقودين".

وأعلنت قوات الوفاق الوطني، الجمعة، العثور على 3 مقابر جماعية في مدينة ترهونة ومحيطها، تضاف إلى 8 مقابر أخرى عثر عليها بالمدينة في الأيام القليلة الماضية، بمناطق كانت تسيطر عليها قوات حفتر.

#عملية_بركان_الغضب:الكشف عن أماكن ثلاثة مقابر جماعية أمس الخميس في مناطق: المشروع الزراعي ترهونة و ترهونة الربط و سوق الخميس إمسيحل العوته، ووضعت اللجنة المكلفة من وزارة العدل علامات تحذير من الاقتراب وقفلها تمهيداً لاستخراج الجثامين وفق الأسس المتعارف عليها#انتصرت_طرابلس#ليبيا pic.twitter.com/zX6nQTqDcQ — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 12, 2020

الطاهر السني-مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة:

العثور في ترهونة على 8 مقابر جماعية وجثث لعائلات ملقاة في آبار وحاويات وبعضهم دفنوا أحياء،وجميعهم قتلوا خلال فترة سيطرة مليشيات حفتر على المدينة، فمن لازال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟ وهل محكمة الجنايات الدولية تحتاج أدلة أخرى ضده؟ pic.twitter.com/bvS6yAS4cb — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 12, 2020

وذكر المجلس الرئاسي، أن قوات حفتر ارتكبت جريمة أخرى في محيط طرابلس، بزراعة الألغام في لعب الأطفال وزوايا المنازل المدنية، وأشار إلى أن بعض الألغام مزودة بتقنيات حديثة تكفي لإيذاء فرقة كاملة لنزع الألغام قبل أن تفككها.

ورجح المجلس، أن تكون عناصر أجنبية قد زرعت تلك الألغام، وطالب بتحقيق -تقوده الأمم المتحدة- في جرائم قوات حفتر، ينصف الشعب الليبي ومحاسبة القتلة ومن ساندهم.

كما دعا إلى إدانة دولية لكل من أسهم بهذه الجرائم التي لا تمت للإنسانية بصلة، وناشد العالم مساعدته في التغلب على مخاطر الألغام.

وأعلنت قوات الوفاق، اليوم السبت، وفاة امرأة وإصابة ابنها إثر انفجار لغم أرضي زرعته قوات حفتر في منطقة القبايلية بعين زارة، جنوب طرابلس، وفق بيان للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

#عملية_بركان_الغضب: وفاة امراة قبل قليل وإصابة ابنها الشاب عبدالرحمن العريفي بمنطقة القبايلية عين زارة إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات حفتر الارهابية الهاربة #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/Mb5UwQRNhE — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 13, 2020

وكان 27 شخصًا قد قتلوا وأصيب 40 آخرون بجروح، الخميس الماضي، جراء انفجار ألغام زرعتها قوات حفتر داخل مناطق سكنية كانت تسيطر عليها.

العثور على ألغام "أسلاك عثرة" زرعتها مليشيات حفتر الارهابية الهاربة في احد الاحياء السكنية جنوب العاصمة #طرابلس الاحياء السكنية في طرابلس شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبيا pic.twitter.com/hWjwcxPkiU — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 12, 2020

ومؤخرًا، حقق الجيش انتصارات على مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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