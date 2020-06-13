لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 13من يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 13 من يونيو/حزيران:

بريطانيا

أعلنت الصحة البريطانية، السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 41 ألفا و662، إثر تسجيل 181 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن البلاد سجلت 1425 إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 294 ألفا و375.

وأشارت إلى إجراء 188 ألفا و794 فحصا للكشف عن كورونا، ليرفع الإجمالي إلى 6 ملايين و624 ألفا و676.

وتتصدر بريطانيا قائمة الوفيات بالفيروس في أوروبا، فيما تحتل المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 29 ألفا و398، إثر تسجيل 24 حالة.

وأفادت مؤسسة الصحة العامة، بتسجيل 526 إصابة، ليبلغ الإجمالي 194 ألفا و218.

وتبيّن المعطيات وجود 10 آلاف و909 في المستشفيات، بينهم 871 في وحدات العناية المركزة.

وسجلت المؤسسة تعافي 236 مريضا، ليصل الإجمالي إلى 72 ألفا و808.

تركيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1459 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 1195 في اليوم السابق.

جاءت الزيادة بعد رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر وإعادة فتح المنشآت مطلع هذا الشهر.

كان العدد اليومي للحالات في السابق أقل من حاجز الألف منذ أواخر مايو/ أيار.

وأظهرت بيانات الوزارة أن 14 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى4792 حالة.

ويبلغ إجمالي المصابين بكوفيد-19 في تركيا 176677 شخصا.

روسيا

رفعت روسيا السبت الحصيلة الرسمية للوفيات بفيروس كورونا المستجد في شهر نيسان/أبريل بأكثر من الضعف، معلنة عن 2712 حالة وفاة بعد أن أدخلت تعديلات على طريقة احتساب الوفيات.

وحذر مسؤولون من أن حصيلة الوفيات في أيار/مايو قد تكون أسوأ في روسيا ثالث الدول المتضررة في العالم من حيث عدد الإصابات مع 520,129 حالة إصابة.

وأفادت السلطات السبت عن 8706 حالة إضافية بعد بلوغ عدد الاصابات الجديدة الذروة في منتصف أيار/مايو.

دول عربية

في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و677 إصابة بفيروس كورونا و62 وفاة، وسجلت الوزارة إلى جانب الإصابات والوفيات، 421 حالة شفاء، وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى السبت، 42 ألفا و980، بينها ألف و484 وفاة، و11 ألفا و529 متعافيا.

في اليمن أعلنت السلطات الحكومية تسجيل 21 وفاة بكورونا و52 إصابة، وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في نشرتها اليومية إنها رصدت 73 إصابة بينها 21 وفاة إضافة إلى 11 حالة تعاف، وأوضحت أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 705 إصابات، بينها 160 وفاة، و39 حالة تعاف.

في موريتانيا أفادت وزارة الصحة بتسجيل حالتي وفاة و110 إصابة إضافة إلى شفاء 33، وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1.682 بينها 83 وفاة و311 حالة تعاف.

في المغرب رصدت وزارة الصحة 82 إصابة بكورونا و78 حالة شفاء وذكرت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و692 بينها 212 وفاة و7 آلاف و696 حالة تعاف.

في الجزائر أفادت وزارة الصحة بتسجيل 9 وفيات و112 إصابة إضافة إلى تعافي 98 مريضا، وأوضحت الوزارة، في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و810، منها 760 وفاة، و7 آلاف 420 حالة تعاف.

في الصومال أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و66 إصابة وتعافي 27 مريضا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 2.579 منها 87 وفاة و559 حالة تعافٍ.

في الأردن سجلت وزارة الصحة 38 إصابة بالفيروس و7 حالات شفاء، وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 953، بينها 9 وفيات، و678 حالة تعاف.

في فلسطين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات في مدينة القدس، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 673 (تشمل مدينة القدس المحتلة) بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف.

في السعودية أفادت وزارة الصحة بتسجيل 39 وفاة و3 آلاف و366 إصابة بالفيروس إضافة إلى تعافي 1.519، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 123 ألفا و308 بينها 932 وفاة، و82 ألفا و548 حالة تعاف.

في لبنان سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة و20 إصابة بكورونا إضافة إلى تعافي 15 مريضا، وقالت الوزارة في بيان، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 1.442، بينها 32 وفاة، و868 حالة تعاف.

في تونس، رصدت وزارة الصحة إصابة واحدة بالفيروس، وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1094، بينها 49 وفاة، و995 حالة تعاف.

في العراق أعلن وزارة الصحة تسجيل 53 وفاة بكورونا وأفادت، في بيان، بتسجيل ألف و180 إصابة بالفيروس، و53 حالة وفاة، وأشارت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 18 ألفا و950، بينهم 549 وفاة، و7 آلاف و515 حالة تعاف.

في سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 وفيات بكورونا و1.006 إصابات، و41 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 22 ألفا و77، بينها 99 وفاة، و7 آلاف و530 حالة تعاف.

في البحرين أفادت وزارة الصحة، في بيان، برصد حالة وفاة و444 إصابة وتعافي 288 مريضا، وذكرت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 17 ألفا و713، بينها 37 وفاة، و12 ألفا و191 حالة تعاف.

في ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، عبر موقعه الإلكتروني، تسجيل حالة وفاة و16 إصابة بالوباء، وأشار المركز أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 409، بينها 6 وفيات، و59 متعاف.

إسبانيا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 243605 حالة اليوم السبت.

جاء ذلك بعد تسجيل 130 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة الصحة.

واستقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 27136 شخصا من دون تغيير. وسجلت البلاد 27 وفاة على مدار الأيام السبعة الماضية.

تشيلي

سجلت وزارة الصحة في تشيلي 6509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و231 حالة وفاة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

ويشمل عدد حالات الوفاة الحالات التي تم إبلاغها إلى مكتب السجل المدني المحلي في غضون الـ 24 ساعة حتى الساعة 2100 مساء أمس، ونتائج الفحص الإيجابية لفيروس كورونا من الوفيات المسجلة في أيام السابقة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 167 ألفا و355 حالة، فيما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3101.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 26 ألفا و958 حالة، من بينهم 1408 مريضا تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، و377 مريضا في حالة حرجة.

الهند

توفي 386 شخصا جراء فيروس كورونا في الهند، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و890.

وأشار معطيات موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا كورونا عالميا، إلى تشخيص 11 ألفا و458 إصابة جديدة بالبلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 309 آلاف و603. فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 154 ألفا و330.

وبحسب المصدر نفسه، تحتل الهند المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، وروسيا.

إيطاليا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 78 حالة، السبت، في حين زاد عدد حالات الإصابة الجديدة 346 حالة.

وأضافت الوكالة إن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير شباط يبلغ الآن 34301 حالة في رابع أعلى عدد حالات وفاة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وانخفضت حصيلة الوفيات بعد إعلان منطقة لاتسيو في محيط العاصمة روما بوسط البلاد تسجيل حالتين فقط، من بين 25 حالة وفاة أعلنت، السبت، على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما أدى إلى انخفاض الوفيات اليومية إلى 55.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 236651 حالة في سابع أعلى عدد حالات إصابة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.