شاهد: جثة مريض سوداني بكورونا تقيل مدير مستشفى حكومي في القاهرة

وأقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، مدير مستشفى المطرية التعليمي، وشكّلت لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه، بعد انتشار الفيديو على منصات التواصل.

ووجهت زايد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة، لا سيّما بعد احتجاج السفارة السودانية بالقاهرة على ما وصفته بالإهمال الطبي لأحد مواطنيها بالمستشفى.

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1271814998642372608?ref_src=twsrc%5Etfw

واتهمت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها عبر موقع فيسبوك، مدير المستشفى بالتقصير في أداء مهام عمله والتقاعس عن مسؤوليته، مؤكدة أنه لا تهاون في حق أي شخص يؤخر حصول المرضى على حقوقهم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر أحد المتوفين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل بالمطرية بالقاهرة.

سودانى توفي في مستشفي المطرية بمصر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة السودان pic.twitter.com/10hjHoSVey — غدا اجمل بإذن الله تعالى (@Mamoun93416341) June 10, 2020

وبثت مواطنة مصرية مقطع فيديو عبر صفحتها يظهر جثة شخص، وقالت المواطنة إنه لا يوجد أدنى اهتمام أو رعاية من المسؤولين في مستشفى العزل.

وتبين لاحقًا أن المتوفى سوداني الجنسية، ويدعى حامد طاهر ضيفة (85 عامًا)، دخل إلى مستشفى المطرية الثلاثاء 6 من يونيو/حزيران الجاري، وهو يعاني من التهاب رئوي حاد، وله تاريخ مرضي في القلب، وقضى بعد ساعات من دخوله المستشفى.

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة، خالد إبراهيم الشيخ، في بيان للسفارة الخميس الماضي، إن السفارة السودانية تابعت الفيديو الذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص المواطن السوداني الذي توفي بمستشفى المطرية، وتواصلت عبر المستشارية الطبية مع وزارة الصحة المصرية، واحتجت السفارة السودانية على الإهمال الطبي الذي أودى بحياة ضيفة.

وأصيب منتصف مايو/أيار الماضي، 19 شخصًا من الطاقم الطبي بمستشفى المطرية من إجمالي 54 عينة فحص.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزيرة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن الوزارة فتحت تحقيقًا عاجلًا وفوريًا، ضمَّ اثنين من الاستشاريين الفنيين بالهيئة وأستاذ قانوني من كلية الحقوق، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات ستنقل إلى الجهات المختصة.

وفي السياق، يتداول مواطنون مصريون مقاطع فيديو لإهمالٍ طبي وعدم استقبال مصابين بفيروس كورونا المستجد في عددٍ من مستشفيات القاهرة الكبرى والمحافظات.

وأصاب الفيروس التاجي في مصر 41 ألفًا و303 أشخاص، قضى منهم جراء الإصابة ألف و422 مصابًا، بينما تعافى 11 ألفًا و108 حالات، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد 7 ملايين و786 شخصًا، وأودى بحياة 429 ألفًا و304 مصابين، ويقترب عدد المتعافين من الأربعة ملايين، إذ وصل إلى 3 ملايين و988 ألفًا و999 متعافٍ، حتى اللحظة.

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