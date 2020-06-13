شاهد.. المئات يؤدون صلاة الجمعة في ساحة ملعب رياضي بتركيا

وأقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، حيث امتلأت باحات المساجد بالمصلين.

كما أقيمت الصلاة في الأسواق والملاعب والساحات العامة في العديد من المدن.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره بواسطة (كاميرا درون) أداء مئات المصلين صلاة الجمعة أمس في ساحة كبيرة لملعب رياضي بمنطقة محمود بيه في إسطنبول.

مشهد مهيب لأداء صلاة الجمعة في ساحة ملعب رياضي بتركيا أدى مئات المصلين اليوم صلاة الجمعة في ساحة كبيرة لملعب رياضي بمنطقة محمود بيه في إسطنبول، وتم تصوير هذه اللقطات من الهواء. pic.twitter.com/ZtVjpBR13k — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) June 12, 2020

كان رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أعلن الشهر الماضي استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأمَّ أرباش المصلين في صلاة الجمعة بمسجد "الفاتح" في الشطر الأوربي من إسطنبول.

ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس.

وجاء استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا.