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سياسة|تركيا

شاهد.. المئات يؤدون صلاة الجمعة في ساحة ملعب رياضي بتركيا

13/6/2020

وأقيمت الصلاة في المساجد والأماكن المحددة من قبل الجهات المعنية، مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، حيث امتلأت باحات المساجد بالمصلين.

كما أقيمت الصلاة في الأسواق والملاعب والساحات العامة في العديد من المدن.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره بواسطة (كاميرا درون) أداء مئات المصلين صلاة الجمعة أمس في ساحة كبيرة لملعب رياضي بمنطقة محمود بيه في إسطنبول.

كان رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أعلن الشهر الماضي استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأمَّ أرباش المصلين في صلاة الجمعة بمسجد "الفاتح" في الشطر الأوربي من إسطنبول.

ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس.

وجاء استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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