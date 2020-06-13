شاهد: آلاء الصديق تروي للجزيرة مباشر قصة والدها المعتقل بالإمارات

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج هاشتاج على قناة الجزيرة مباشر أنه فضلا عن تعذيب والدها وإخفاءه،فقد تم سحب الجنسية الإماراتية منه ومن أبنائه، وطالبت بالإفراج عنه بعد 8 سنوات من اعتقاله.

وكانت الصديق قد نشرت مقطع فيديو على حسابها بموقع تويتر شرحت فيه تفاصيل اعتقال والدها أستاذ الشريعة، محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي، في أبريل 2012، ومحاكمته صوريًا والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

اعتقل أبي محمد عبدالرزاق الصديق في ٢٠١٢، سحبت جنسيته تعرض للإخفاء القسري والتعذيب حكم بالسجن ١٠ سنوات في محاكمة غير عادلة لم أسمع صوته من ٨ سنوات! والدي أستاذ شريعة ولم ينشئ تنظيم سري، والدي بريء #أفرجوا_عن_معتقلي_الإمارات pic.twitter.com/eeookV04q6 — آلاء (@alaa_q) June 12, 2020

وناشدت الباحثة الإماراتية المؤسسات الحقوقية أن يساهموا في الإفراج عن والدها وكل معتقلي الرأي بالإمارات.

وكانت مصادر حقوقية قد وثقت معاناة المعتقلين في السجون الإماراتية، ومن بينها محاولة انتحار معتقلة الرأي، مريم البلوشي، في مارس/آذار الماضي، داخل سجن الوثبة في أبوظبي، إذ حاولت قطع شرايين يدها لتدهور حالتها النفسية، وتراجعت حالتها النفسية عقب تلقيها تهديدات بتلفيق قضية جديدة ضدها.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن السلطات هددت المعتقلة البلوشي بعد رفضها تسجيل اعترافات لإدانتها وكشفها لانتهاكات تعرضت لها داخل سجن الوثبة.

تواصل السلطات الإماراتية احتجاز 11 معتقل رأي في ⁧#سجن_الرزين، بعد قضاء محكوميتهم. وعليه تطالب ⁧#نحن_نسجل السطات الاماراتية بالإفراج الفوري عنهم خاصة في ظل ظروف تفشي فيروس ⁧#كورونا ⁩داخل السجون الإماراتية. pic.twitter.com/ElY7tUUM6D — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 4, 2020

وتقبع مريم البلوشي وأمينة العبدولي، فضلًا عن عددٍ كبير من معتقلي الرأي والمعارضين، في سجون الإمارات من دون توجيه تهمة بعينها.

وأدان المركز الحقوقي استمرار حبس معتقلين للرأي في السجون الإماراتية رغم انقضاء أحكامهم، وترفض السلطات الإفراج عنهم دون سند قانوني واضح أو تهمة مثبتة، ويعد هذا التعنّت -وفق المركز الحقوقي- تنكيلًا بالمعتقلين واعتداءً على حقهم في الحرية والعودة لحياتهم الطبيعية.

الإمارات: بطاقات تعريفية للمصابين بفيروس #كورونا في #سجن_الوثبة أولًا: "عبدالله أبوبكر" من مملكة #الأردن، اعتقل بتاريخ 30 أكتوبر 2015، يقضي حكمًا بالسجن 10 سنوات ومليون درهم غرامة وذلك لمشاركته فيديو على برنامج الواتس آب فقط. (1/5) pic.twitter.com/uekMBiZsFV — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 10, 2020

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