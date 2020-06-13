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سياسة

دراسة تكشف أهمية الكمامات: أهم من التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل

13/6/2020

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية بي.إن.إيه.إس (الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة) إن استخدام الكمامة أهم من قواعد التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل.
وخلصت الدراسة إلى أن منحنى انتشار العدوى تغير جذريا عندما فُرض  استخدام الكمامات في السادس من أبريل/ نيسان في شمال إيطاليا وفي 17 أبريل/ نيسان في نيويورك في وقت كانت فيه المنطقتان من أكثر الأماكن تضررا من الجائحة.
ورأى الباحثون أن "هذا الإجراء الوقائي وحده قلل عدد الإصابات بشدة، وذلك بأكثر من 78 ألفا في إيطاليا في الفترة من 6 أبريل وحتى 9 مايو وبأكثر من 66 ألفا في مدينة نيويورك بين 17 أبريل و9 مايو".
وأوضح الباحثون، أنه عند سريان القواعد التي تلزم باستخدام الكمامة في نيويورك انخفض معدل الإصابات الجديدة اليومي بحوالي ثلاثة في المئة بينما استمر تزايد عدد حالات الإصابة الجديدة في باقي البلاد.

استخدام الكمامات يقلل كثيرا من انتشار العدوى بحسب الدراسة
انخفاض معدل الإصابات

وأشار الباحثون إلى أن الاحتياطات الأخرى المتعلقة بتجنب المخالطة المباشرة، مثل التباعد الاجتماعي والحجر الصحي والعزل وتطهير اليدين، كانت كلها مطبقة قبل فرض استخدام الكمامة في إيطاليا ومدينة نيويورك. وقالوا إن تلك الإجراءات تساعد فحسب في تقليل انتقال الفيروس عبر الاتصال المباشر، بينما تغطية الوجه تساعد في منع انتقال العدوى عبر الهواء.
وأكدوا أن "الوظيفة التي تنفرد بها تغطية الوجه من منع للرذاذ واستنشاق الجسيمات التي تحمل الفيروس في الجو، هي سبب الانخفاض الكبير في حالات العدوى".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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