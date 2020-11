دار نشر أمريكية: هذا هو الكتاب الذي لا يريدك ترمب أن تقرأه

ومن المقرر نشر كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون لبولتون في 23 يونيو/حزيران، رغم اعتراضات البيت الأبيض الذي خاض جدلا مع ممثلي بولتون بشأن ما إذا كانت بعض أجزاء روايته للأحداث تكشف عن معلومات سرية.

وأقال ترمب بولتون في سبتمبر/ أيلول الماضي في ظل خلافات حادة بشأن مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية.

وقالت دار نشر سايمون آند شوستر، في بيان صحفي، إن كتاب بولتون يسرد بالتفصيل معاملات ترمب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأضافت الدار "هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترمب أن تقرأه"، وذكرت "ما شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس تمثل إعادة انتخابه الشيء الوحيد الذي يهمه، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر أو إضعافها".

ووفقا للناشر، يقول بولتون في كتابه "على أن أقدح زناد فكري لتحديد أي قرار مهم اتخذه ترمب خلال فترة خدمتي من دون أن يكون خاضعا لحسابات إعادة انتخابه".

جون بولتون

جون بولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترمب خلال 519 يوما، وكان بولتون، وهو مراقب دقيق يحرص على تدوين الملاحظات، شاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية المهمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في سبتمبر/أيلول العام الماضي إقالة بولتون الذي يعتبر من أبرز الصقور في إدارته وأكثرهم تشددا في التعاطي مع عدد من الملفات، من أبرزها الملف الإيراني.

وقال ترمب على تويتر في هذا الصدد" أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض.. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثل آخرين في الإدارة".

وبادر بولتون للرد على الرئيس بالطريقة ذاتها التي أعلن بها ترمب خبر إقالته، حيث كتب تغريدة على تويتر قال فيها "عرضت تقديم استقالتي ليلة أمس والرئيس ترمب قال لي لنناقش المسألة غدا".

ورغم ظهور خلافات على السطح بين الرجلين في الآونة الأخيرة، فقد بدت إقالة بولتون مفاجئة، لكثير من المراقبين في ذلك الوقت.

