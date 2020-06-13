الصين.. إعلان "طوارئ الحرب" في منطقة بالعاصمة وإغلاق سوق بسبب كورونا (فيديو)

وأثار الأمر مخاوف من ظهور موجة جديدة من تفشي كوفيد-19.

وقال تشو جون وي وهو مسؤول في حي فنغتاي جنوب غرب بيجين يوم السبت في إفادة صحفية إن المنطقة "في وضع طوارئ الحرب".

وأضاف أن اختبارات شملت 517 شخصا بسوق شينفادي للجملة في الحي أظهرت إصابة 45 منهم بالفيروس رغم عدم ظهور أعراض كوفيد-19 على أي منهم.

وذكر متحدث باسم المدينة خلال نفس الإفادة أن كل الإصابات الست المؤكدة بالفيروس المسجلة في بيجين يوم الجمعة زارت السوق وقال إن العاصمة ستعلق الأحداث الرياضية والسياحة بين الأقاليم على الفور.

وقال تشو إن شخصا في سوق للمنتجات الزراعية في حي هايديان في شمال غرب بكين ثبتت إصابته أيضا بكورونا دون أن تظهر عليه أعراض.

السلطات الصينية تفرض الحظر على عدة أحياء بعد ظهور مصابين جدد بـ #كورونا .. فهل تتشدد دول العالم في قيود الحظر من جديد؟ pic.twitter.com/Rxk4HQfTzD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2020

إغلاق 11 حيا

وقالت بلدية منطقة فنغتاي إنها أغلقت 11 حيا في محيط السوق في إطار إجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وجرى إغلاق سوق شينفادي للجملة في الساعة الثالثة صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي بعد الإعلان يوم الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم.

وكان الاثنان قد زارا السوق في الآونة الأخيرة. ولم يتضح بعد كيف أصيب الرجلان بفيروس كورونا.

وزارت السلطات الصحية منزل مراسلة لرويترز في حي دونغتشنغ في بكين يوم السبت وسألتها عما إذا كانت قد زارت سوق شينفادي التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن المنطقة، وقالوا إن الزيارة في إطار دوريات للمتابعة ينفذها الحي.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ذكرت في وقت سابق يوم السبت إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و7 حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية الجمعة.

وأعلنت اللجنة في بيان أن 5 من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة.