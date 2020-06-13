الدوري الإنجليزي: وضع عبارة "حياة السود مهمة" مكان أسماء اللاعبين

وستوضع العبارة المناهضة للعنصرية مكان أسماء اللاعبين على القمصان في أول 12 مباراة بعد استئناف المسابقة، وذكرت رابطة الدوري إنها ستدعم اختيار اللاعبين "بالجلوس على ركبهم خلال المباريات".

يذكر أن حركة "حياة السود مهمة" شهدت مسيرات مناهضة للعنصرية حول بريطانيا عقب وفاة الأمريكي جورج فلويد أثناء احتجازه من قبل الشرطة.

وذكر البيان: " نحن، اللاعبون، نقف سويا مع الهدف الوحيد المتمثل في القضاء على التحيز العنصري أينما كان، لجلب مجتمع عالمي من الشمول والاحترام والفرص المتساوية للجميع، بغض النظر عن اللون أو العقيدة".

وسيظهر شعار "حياة السود مهمة" على القمصان بجانب شارة على شكل قلب تكريما للعاملين في الخدمة الصحية الوطنية لمكافحتهم فيروس كورونا.

وظهر شعار "حياة السود مهمة" عقب وفاة الأمريكي الأسود، جورج فلويد، في 25 مايو/أيار الماضي على يد الشرطي الأمريكي الأبيض ديريك شوفين بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتستأنف منافسات الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو/ حزيران بعد غياب 100 يوم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر فريق ليفربول الإنجليزي صدارة الدوري (بريميرليغ) برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، فريق مانشيستر سيتي، والذي جمع 57 نقطة ويأتي في المركز الثاني.

يذكر أن بريطانيا تحتل المركز الخامس بين الدول المتأثرة بفيروس كورونا، إذ أصاب الفيروس التاجي 292 ألفًا و950 شخصًا، وأودى بحياة 41 ألفًا و481 مصابًا، حتى الساعة.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 7 ملايين و689 ألفًا و259 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 426 ألفًا و526 مصابًا، في حين تعافت 3 ملايين و894 ألفًا و61 حالة، حتى اللحظة.

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