التساؤلات لا تزال مطروحة.. هل يختفي فيروس كورونا في الصيف؟

وبعد ثلاثة أشهر، يعيد التراجع العام للإصابات الذي سجل في أوربا في نهاية فصل الربيع إلى الواجهة فرضية كون فيروس كورونا المستجد "موسميا".

وهذه الفكرة ليست بعيدة عن "فيروس يصيب الجهاز التنفسي" وكان موضع دراسات ضمن سيل التقارير العلمية التي رافقت تفشي الوباء.

وأعلن خبير الأوبئة أنطوان فلاهو "الكثير من فيروسات الجهاز التنفسي موسمية كالإنفلونزا والفيروس المسبب لالتهاب القصبات الهوائية لدى الرضع".

وقد يكون فيروس كورونا المستجد أيضا موسميا ويتأثر بدرجات الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس أو سلوك البشر. فما هي الحجج وراء هذه التاكيدات؟

بداية ظهر هذا الفيروس "خلال فصل الشتاء في الصين القارية" كان نهاية عام 2019.

وقال فلاهو "ثم تفشى بشكل كبير في المناطق المعتدلة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بين يناير/ كانون الثاني ومايو/أيار" في حين أن نشاطه كان أقل في المناطق المعتدلة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية".

وقال الخبير الذي يشرف على معهد الصحة العامة في جامعة جنيف إنه منذ أسابيع "نلاحظ في جميع أنحاء العالم تراجعا كبيرا في قوة الفيروس باستثناء بعض المناطق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية كالسويد وبولندا وبعض الولايات الأمريكية".

وأوضح أنه على العكس "مع اقتراب فصل الشتاء تشهد الأرجنتين وتشيلي وجنوب البرازيل وجنوب افريقيا تفشيا كبيرا للوباء يذكرنا بما مررنا به قبل أشهر".

ويضيف "الانطباع هو أن ثمة ما يكبح تفشي الفيروس في فصل الصيف لكن بشكل جزئي ربما ولن يمنع بالضرورة تفشياً معتدلا طوال فصل الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية".

21/21. Australia reported 9 new #COVID19 cases on June 12 (growth rate 0.1%). With 7-9 new cases/day forecast in the next days, the country remains in its safety zone, in spite of the upcoming winter season.

Reprod Rate (R-eff) 0.85

68,540 tests/1M pop pic.twitter.com/bfLzCwE7w4

— Antoine FLAHAULT (@FLAHAULT) June 12, 2020