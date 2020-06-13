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إصابة ثلاثة من حراس نتنياهو بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط حراسه
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط حراسه
13/6/2020

جاء ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة "كان" الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، مساء السبت.

وأوضحت المصادر أنه تم الكشف عن إصابة ثلاثة حراس في مقر رئاسة الوزراء بمدينة القدس المحتلة، من دون توضيح توقيت الإصابة.

وأشارت "يديعوت أحرنوت"، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس مصابا بالفيروس، إذ تم إجراء فحص له.

وأشارت إلى أن عمل الحراس لا يتضمن اتصالهم المباشر مع نتنياهو.

كما ذكرت الصحيفة أنه تم الكشف أيضا عن إصابة موظف يعمل في مقر منزل الرئيس الإسرائيلي ريفلين.

وأوضحت أن مشاورات تجرى مع وزارة الصحة فيما إذا كان ينبغي لريفلين الدخول في عزل.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 177 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين في إسرائيل إلى 18 ألفا و972، بينها 35 إصابة خطيرة.

ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليستقر العدد عند 300. 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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