وزير إماراتي: التدخل التركي سيطيل معاناة الليبيين.. ومغردون يردون

وقال قرقاش إنها "أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي؛ لإعادة الاستقرار إلى ليبيا".

وذكر قرقاش في تغريدة -نشرها على حسابه في تويتر- أن بلاده تستثمر في جهودها مع القاهرة؛ لوقف فوري لإطلاق النار، وتفعيل المسار السياسي في حل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي".

الأربعاء الماضي ، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ، إن هزيمة مليشيا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر حتمية في حال غاب الدعم عنه، وإن داعمي حفتر من الدول العربية والأوربية يقدمون "مبادرات لكسب مزيد من الوقت".

ورد مغردون على تغريدة قرقاش قائلين أن ما تعيشه ليبيا الآن هو نتاج التدخل الإماراتي، وإن تركيا موجودة هناك بدعوة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، معتبرين أن تغريدات قرقاش لا تزيد عن صراخ أجوف ينم على فداحة الخسارة الإماراتية في ليبيا.

Do you really consider the suffering of Libyans?

If yes, who brought and paid Wagner mercenaries?

Who brought Sudanese and Chadian fighters?

UAE paid for all weapon and ammos to kill Libyans who doesnt obey Hafter gang.@AnwarGargash https://t.co/9nry5iquAG

— Yusuf Alabarda (@yusufalabarda) June 11, 2020