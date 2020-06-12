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وزير إماراتي: التدخل التركي سيطيل معاناة الليبيين.. ومغردون يردون

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11/6/2020

وقال قرقاش إنها "أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي؛ لإعادة الاستقرار إلى ليبيا".

وذكر قرقاش في تغريدة -نشرها على حسابه في تويتر- أن بلاده تستثمر في جهودها مع القاهرة؛ لوقف فوري لإطلاق النار، وتفعيل المسار السياسي في حل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي".

الأربعاء الماضي ، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ، إن هزيمة مليشيا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر حتمية في حال غاب الدعم عنه، وإن داعمي حفتر من الدول العربية والأوربية يقدمون "مبادرات لكسب مزيد من الوقت".

ورد مغردون على تغريدة قرقاش قائلين أن ما تعيشه ليبيا الآن هو نتاج التدخل الإماراتي، وإن تركيا موجودة هناك بدعوة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، معتبرين أن تغريدات قرقاش لا تزيد عن صراخ أجوف ينم على فداحة الخسارة الإماراتية في ليبيا.

وكان السيسي قد التقى، السبت 6 يونيو/حزيران الجاري، باللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس ما يّطلق عليه مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وقال في مؤتمر صحفي جمع ثلاثتهم إنه اتفق معهما على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف السيسي أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الإثنين الموافق 8 يونيو/ حزيران الجاري.

هذا، وقال حفتر "إننا ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين ومحادثات 5+5″، وقال صالح إن المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين، على حد تعبيره.

لكن حكومة الوفاق رفضت مبادرة القاهرة جملةً وتفصيلًا، وشدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، على رفض بلاده التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين، مطالبًا بمتابعة الدول التي زودت حفتر بالمال والسلاح، وقال إن حفتر بات من الماضي ولا مكان له في أي مفاوضات مقبلة.

واستغرب المشري أن يضع حفتر شروطا "وهو المهزوم عسكرياً على الأرض" على حد قوله، مؤكدًا أن اللواء المتقاعد "أداة بيد دول إقليمية" مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن مصر والإمارات وفرنسا وروسيا تدعم قوات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، دون أن يحقق حفتر تقدمًا ملموسًا ميدانيًا.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي
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