وزير إماراتي: التدخل التركي سيطيل معاناة الليبيين.. ومغردون يردون

وقال قرقاش إنها "أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي؛ لإعادة الاستقرار إلى ليبيا".

وذكر قرقاش في تغريدة -نشرها على حسابه في تويتر- أن بلاده تستثمر في جهودها مع القاهرة؛ لوقف فوري لإطلاق النار، وتفعيل المسار السياسي في حل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي".

أضحت المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق. ونستمر في جهودنا مع القاهرة سعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي.

سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2020

الأربعاء الماضي ، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ، إن هزيمة مليشيا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر حتمية في حال غاب الدعم عنه، وإن داعمي حفتر من الدول العربية والأوربية يقدمون "مبادرات لكسب مزيد من الوقت".

ورد مغردون على تغريدة قرقاش قائلين أن ما تعيشه ليبيا الآن هو نتاج التدخل الإماراتي، وإن تركيا موجودة هناك بدعوة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، معتبرين أن تغريدات قرقاش لا تزيد عن صراخ أجوف ينم على فداحة الخسارة الإماراتية في ليبيا.

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبيط ولا بيستعبط .. ؟!🤔 — Dayem™ دايم (@Dayem__) June 11, 2020

أنقرة هي التي علمتكم درسا لا تنسوه أبدا، الأولى لكم يا قرقاش أن تنسحبوا من ليبيا قبل أن تخسروا معداتكم وطائراتكم المسيرة. — عبدالرحمن🇸🇴🇹🇷🇵🇸 (@abdurahman5060) June 11, 2020

لن يتوقف الجهد يا قرقاش حتي يكتمل ملف ادلة دعم الامارات لحفتر في محكمة العدل الدولية

عندكم تعويضات ضروري من دفعها انتم و مصر و الاردن اشتركو فيها اعملو جمعية بينكم

دبرو روسكم — الريفا (@8MOHA7) June 11, 2020

الصراخ على قدر الألم و على قدر خسائركم في ليبيا يا قرقاش! — عابر سبيل (@AberSabeelSahab) June 11, 2020

واخيرا قرقاش والإمارات تقول أن الجسم العسكري سراب.

واخيرا سوف يتم السلام ليبيا https://t.co/X5mAx01j26 — علي طرابلس (@ail102012) June 11, 2020

تحية طيبة للاحرار ليبيا الذين اقعنوا عتاة الاستبداد العربي بالحلول السياسية في ليبيا بعد سنوات من اعتمادهم خيار الاصطفاف والوصول إلى الحكم بالقوة. والشكر موصول لمؤدية الطغاة #البيرقدار https://t.co/N3QaQeLO6P — موسى تيهوساي Mussa Tehusai (@ALTEHOSAI122) June 11, 2020

الهزيمه خلتكم تن بطحون صوب المسار السياسي https://t.co/GwQo1mb3ko — آحـ❤ـ،،،،،،،مـ❤ـ،،،،،د‌‌🇩‌🇦‌🇲‌‌🇭‌🇦 (@aslmmmhmad) June 11, 2020

تتعارض هذه التغريدة مع بيان بعثة الأمم المتحدة إلى #ليبيا، أمس الأربعاء، والذي جاء فيها بالخصوص بأن البعثة بحثت مع طرفي النزاع وبشكل منفصل مسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي قدمتها في فبراير الماضي. https://t.co/onn6WQnHIM — Bassam Bounenni بسام بونني (@bbounenni) June 11, 2020

#مؤسف أن يسبق اسم الشخص لقب كبير بينما هو بعقلية جاهل #السراج كان يطالب من أجل ليبيا وأبنائها حل سياسي عادل بينما كنتم تعاقرون الخمور واليوم أنواع المخدرات التي تتعاطونها أخرجتكم عن الواقع https://t.co/puOZguWg1p — 2022م (@1_step_2022) June 11, 2020

Do you really consider the suffering of Libyans? If yes, who brought and paid Wagner mercenaries? Who brought Sudanese and Chadian fighters? UAE paid for all weapon and ammos to kill Libyans who doesnt obey Hafter gang.@AnwarGargash https://t.co/9nry5iquAG — Yusuf Alabarda (@yusufalabarda) June 11, 2020

اضحك على نفسك اعبده قشقوش انت وعبده بلحة العصفور طار ي عبده https://t.co/qRMSPuSi7B — ملوي عام@@@ (@dylSvotxZ98io8K) June 11, 2020

ياجرجاش لولا انقرا ماطالبتم بوقف اطلاق النارولقد قال اردوغان يومها المصالحة السياسية في ليبيا افضل من توجيه السلاح قلتم لا وهرب حفتر من روسيا ثم هربا من برلين اليس كذلك ياقرقاش https://t.co/bcjwR1nQfl — @Alhbshy5Aمهيوب حمودالحبشي (@6fn8u) June 11, 2020

وكان السيسي قد التقى، السبت 6 يونيو/حزيران الجاري، باللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس ما يّطلق عليه مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وقال في مؤتمر صحفي جمع ثلاثتهم إنه اتفق معهما على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف السيسي أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الإثنين الموافق 8 يونيو/ حزيران الجاري.

هذا، وقال حفتر "إننا ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين ومحادثات 5+5″، وقال صالح إن المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين، على حد تعبيره.

لكن حكومة الوفاق رفضت مبادرة القاهرة جملةً وتفصيلًا، وشدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، على رفض بلاده التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين، مطالبًا بمتابعة الدول التي زودت حفتر بالمال والسلاح، وقال إن حفتر بات من الماضي ولا مكان له في أي مفاوضات مقبلة.

واستغرب المشري أن يضع حفتر شروطا "وهو المهزوم عسكرياً على الأرض" على حد قوله، مؤكدًا أن اللواء المتقاعد "أداة بيد دول إقليمية" مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن مصر والإمارات وفرنسا وروسيا تدعم قوات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، دون أن يحقق حفتر تقدمًا ملموسًا ميدانيًا.

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