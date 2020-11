هل ينتقل كورونا عن طريق الرضاعة الطبيعية؟ منظمة الصحة تجيب (فيديو)

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية: "بناء على الأدلة المتاحة، فإن نصيحة منظمة الصحة العالمية هي أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لانتقال كوفيد- 19".

وأضاف: "يجب تشجيع الأمهات اللاتي يشتبه في إصابتهن بالفيروس التاجي أو اللاتي تأكدت إصابتهن على بدء الرضاعة الطبيعية واستمرارها، وعدم فصلهن عن أطفالهن الرضع، ما لم تكن الأم مريضة للغاية بصورة تحول دون ذلك". كما قال خبير بمنظمة الصحة العالمية وكبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة، أنشو بانرغي، إن الأمهات المرضعات لا ينقلن فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) إلى أطفالهن، على ما يبدو.

وأضاف بانرغي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي: "لم نتمكن حتى الآن من رصد فيروس حي في لبن الأم"، وتابع "ولهذا لم نتحقق من خطر انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل حتى الآن".

As the #COVID19 pandemic accelerates, we are concerned about its impact on women, children & adolescents' access to healthcare. @WHO has developed guidance for health facilities & community activities on maintaining essential services, incl. respectful maternal & newborn care. https://t.co/1Nx0tDNyds

"WHO has detailed information in our clinical guidance about how to breastfeed safely"- @DrTedros #COVID19 https://t.co/lqI2SPZXj9

"This includes ensuring women and children can use services with appropriate infection prevention and control measures, and respectful maternal and newborn care"- @DrTedros #COVID19

"WHO has developed guidance for health facilities and community activities on maintaining essential services, including for women, newborns, children and adolescents"- @DrTedros #COVID19

"Millions of children who are fed through school meal programmes also have reduced access to food.

Limited opportunities for physical activity, and increased use of tobacco, alcohol and drugs may have impacts on the long-term health of these young people"-@DrTedros #COVID19

