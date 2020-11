مقال لسفير الإمارات بواشنطن في صحيفة إسرائيلية: نواجه الكثير من الأخطار المشتركة

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، خاطب العتيبة المجتمع الإسرائيلي على هذا النحو المباشر من خلال مقال رأي، وقال إن خطط الضم تعد عائقا ضخما أمام الآمال الإسرائيلية في إقامة علاقات وثيقة مع العالم العربي.

وقال العتيبة في المقال، إن إسرائيل والإمارات "تملكان جيشين من أفضل الجيوش المدربة في المنطقة مع مخاوف مشتركة في مجال الإرهاب والعدوان".

وأضاف "نحن نواجه مع إسرائيل الكثير من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الكبيرة لعلاقات دافئة". وأشار إلى أن "مبادرات الإمارات بدأت للتو بفتح المجال للتبادل الثقافي والفهم الأوسع لإسرائيل واليهودية".

وقبل نشر المقال صرح العتيبة لوسائل إعلام إماراتية أنه رأى من المهم التحدث مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي مضيفا "لا أريد أن يكون هناك أي لبس حول موقفنا؛ أعتقد أنه من المهم أن تكون علنيًا، وصريحًا، وواضحًا، ومباشرًا".

UAE Ambassador writes in Israeli newspaper outlining the costs of annexation – versus the great potential of warmer ties.https://t.co/m5RGi3xf7t

