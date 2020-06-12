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سياسة

مفتي ليبيا يحرّم شراء بضائع من دول عربية.. ما السبب؟ (فيديو)

12/6/2020

وقال الغرياني في فتوى نشرتها دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها على فيسبوك، لا يجوز شراء سلع من الإمارات ولا الأردن ولا مصر ولا السعودية أو غيرها من الدول التي تعادينا.

وأرجع ذلك إلى أن التجارة معهم تقوية لهم وقال إن: كل دولار ندفعه لهم هو "رصاصة في صدور أبنائنا".

وفي فبراير/ شباط الماضي، اتهم نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، المنسق الأممي المقيم يعقوب الحلو، مصر والإمارات والأردن وروسيا بالوقوف وراء هجمات طائرات مسيرة درون لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالبلاد.

ومؤخرا، حققت قوات حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا) انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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