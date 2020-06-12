مصر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا و45 وفاة

وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلنت الوزارة في بيان تسجيل 45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقابل 35 وفاة أمس الخميس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1422 حالة.

وأعلنت الوزارة خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 11108 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي..https://t.co/qBI7mPbkQH#فيروس_كورونا pic.twitter.com/qM0UmuKkxg — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 12, 2020

وناشد المتحدث المواطنين "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية".

وقالت الحكومة المصرية، الخميس، إنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السائحين الأجانب المنتجعات الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل.

وذكر بيان الحكومة أن المناطق التي سيجري إعادة فتحها موجودة في جنوب سيناء حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب ومحافظة البحر الأحمر التي تضم الغردقة ومرسى علم، وكذلك مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.