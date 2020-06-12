ماليزيا تلغي الحج لمواطنيها بسبب فيروس كورونا

ووضع وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد إقامة مناسك الحج نهاية يوليو/تموز هذا العام في دائرة الشك، على الرغم من أن الرياض تتحضر لاتخاذ قرارها النهائي حول تنظيم موسم الحج لهذا العام.

وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري إن سفر 31600 حاج ماليزي الى مكة هذا العام ليس آمنا بسبب الفيروس.

وأضاف "اتخاذ هذا القرار كان صعبا"، لافتا الى أن المتأثرين بالقرار بإمكانهم أداء فريضة الحج في العام المقبل.

وفي ماليزيا التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة ينتظر المسلمون سنوات كي تسنح لهم فرصة لأداء الحج.

وكان قرار جاكرتا الأسبوع الماضي بعدم السماح بسفر الراغبين في أداء الحج ألغى سفر 220 ألف اندونيسي لأداء هذه المناسك الدينية، كون حصة إندونيسيا هي الأكبر من حيث عدد الحجاج نسبة لعدد سكانها.

ولم تتأثر ماليزيا كثيرا بكوفيد-19 حيث أبلغت السلطات عن نحو 8 آلاف إصابة و118 وفاة.

في المقابل سجلت السعودية أكثر من 112 ألف إصابة و819 وفاة.

وسبق للسعودية أن علقت أداء العمرة، التي يمكن تأديتها على مدار العام، لمواطنيها وللأجانب بسبب مخاوف من وصول الفيروس إلى مكة والمدينة.