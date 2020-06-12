ليبيا.. خبراء من الجيش التركي يطهرون طرابلس وترهونة من ألغام قوات حفتر (صور)

ونشرت وسائل إعلام تركية وليبية صور فرق إزالة الألغام التركية.

فريق تركي يشرع بتطهير #طرابلس و #ترهونة من ألغام #حفتر

وفق ما أعلنه وزير الخارجية الليبي خلال لقائه مع السفير التركي لدى بلادهhttps://t.co/rd9btY7izD pic.twitter.com/9B2SeSUwmG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 11, 2020

وقال مصدر رسمي من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للجزيرة، إن وصول الفريق التركي لتتبع الألغام ونزعها جاء بناء على اتفاقية التعاون الأمني الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

مصدر رسمي من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق يؤكد وصول فرق هندسة تركية مختصة في نزع الألغام إلى مناطق جنوب #طرابلس للمشاركة في تتبع وفك الألغام التي زرعتها مليشيات #حفتر في ضواحي العاصمة قبل انسحابها.#ليبيا pic.twitter.com/x6avL2XN36 — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) June 12, 2020

وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد زرعت كميات كبيرة من الألغام أثناء انسحابها من المناطق التي كانت تسيطر عليها في الغرب الليبي.

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor https://t.co/krNQfyYQI7 pic.twitter.com/WkIQgIW83O — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 11, 2020

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان، إن الوزير محمد الطاهر سيالة، التقى في طرابلس بسفير تركيا لدى ليبيا سرحان آكسن.

وأفاد البيان، أن سيالة وآكسن "تابعا خلال اللقاء عمل فريق إزالة الألغام التركي الذي باشر عمله أخيرا في تطهير جنوب طرابلس، وترهونة، ومناطق أخرى من الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر المعتدية".

وذكر أن اللقاء "تناول آخر المستجدات في ليبيا، والتعاون الليبي التركي في كافة المجالات".

وأكد السفير التركي لوزير الخارجية الليبي، حسب البيان، "استمرار وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الليبي وحكومته باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد".

وأضاف السفير التركي أن "هذا الموقف مستمد من القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بالشأن الليبي".

#شاهد | خبراء من القوات المسلحة التركية يصلون إلى العاصمة #طرابلس للمساعدة في تفكيك الألغام التي زرعتها مليشيات #حفتر في منازل المدنيين pic.twitter.com/cQAw0CAa49 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) June 11, 2020

ومؤخرا، حققت قوات حكومة الوفاق الوطني انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تنازع قوات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.