ليبيا تدعو الجنائية الدولية للتحقيق في "مجازر" حفتر بترهونة (فيديو)

وقال السني، الجمعة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "العثور في ترهونة على 8 مقابر جماعية وجثث لعائلات وأفراد من المدينة ملقاة في آبار وحاويات وبعضهم دفنوا أحياء".

وأضاف: "جميع من قتل في تلك المجازر قتل خلال فترة سيطرة مليشيات حفتر على المدينة، فمن لا يزال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟ وهل محكمة الجنايات الدولية تحتاج أدلة أخرى ضده".

تم العثور في ترهونة على 8 مقابر جماعية وجثث لعائلات وأفراد من المدينة ملقاة في آبار وحاويات وبعضهم دفنوا أحياء ، وجميعهم قتلوا خلال فترة سيطرة مليشيات حفتر على المدينة، فمن لازال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟! وهل محكمة الجنايات الدولية تحتاج أدلة أخرى ضده @IntlCrimCourt @UN https://t.co/C79W8FT8Io pic.twitter.com/Sn4ple5FkM — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) June 12, 2020

ووصف سفير هولندا إلى ليبيا لارس تومرز صور وتقارير المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بأنها "مشهد مروع وغير مقبول".

وأكد تومرز في تغريدة عبر حسابه على تويتر دعم هولندا لدعوة البعثة الأممية في ليبيا، إلى إجراء تحقيق محايد بشأن المقابر الجماعية.

ودعا جميع الأطراف إلى "ضمان حماية حقوق الإنسان والمساءلة القانونية في كل أنحاء ليبيا".

1/2 صور وتقارير المقابر الجماعية حول #ترهونة مشهد مروع وغير مقبول، نحن نحزن مع عائلات الضحايا. تدعم NLambLib@ دعوة UNSMILlibya@ لإجراء تحقيق محايد. — سفير هولندا في ليبيا 🇳🇱🇱🇾 (@NLambLib) June 12, 2020

2/2 ندعو جميع الأطراف إلى ضمان حماية #حقوق_الإنسان و#المساءلة_القانونية في كل أنحاء ليبيا. قرار #HRC43 القادم خطوة مهمة في ذلك الاتجاه. — سفير هولندا في ليبيا 🇳🇱🇱🇾 (@NLambLib) June 12, 2020

والخميس، دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى تحقيق سريع وشفاف في اكتشاف 8 مقابر جماعية معظمها بمدينة ترهونة، جنوب شرق طرابلس.

ودعت البعثة اللجنة التي شكلها وزير العدل الليبي للتحقيق في القضية إلى حماية مواقع المقابر الجماعية والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويهم.

وقالت البعثة، في بيان، إنه "وفقا للقانون الدولي، فإنه يتعين على السلطات الليبية إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال بالتقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون".

2-1 تتابع البعثة بقلق شديد التقارير المروعة جدًا عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة. ووفقاً للقانون الدولي فإنه يتعين على السلطات إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون. pic.twitter.com/S8GEB0s8ac — UNSMIL (@UNSMILibya) June 11, 2020

وقالت "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا إن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عثرت على عدة مقابر جماعية في ترهونة عقب سيطرتها عليها بعد انسحاب قوات حفتر منها.