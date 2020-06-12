لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 12 من يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الجمعة، 12 من يونيو/حزيران:

إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 34 ألفا و223، إثر تسجيل 56 حالة.

وحسب بيان مؤسسة الدفاع المدني، تراجع عدد الإصابات النشطة في البلاد بمعدل 1640، ليبلغ 28 ألفا و997.

أما إجمالي المصابين بالفيروس فبلغ 236 ألفا و305، بعد تسجيل 393 حالة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 173 ألفا و85، بعد تعافي 1747 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 29 ألفا و374، إثر تسجيل 28 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبحسب مؤسسة الصحة العامة، تم تسجيل 726 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 193 ألفا و692.

ويخضع 11 ألفا و124 مصابا للعلاج بالمستشفيات، بينهم 879 في وحدات العناية المركزة.

وبلغ عدد المتعافين 72 ألفا و572، بعد شفاء 423 مريضا.

دول عربية

في مصر أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 45 وفاة جديدة 1577 إصابة بفيروس كورونا، وأضافت أن إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 41 ألفاً و303 بينها 1422 وفاة، و11 ألفا و108 حالة تعافٍ.

في موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات و133 إصابة بكورونا، و28 حالة تعاف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأضافت الوزارة في بيان، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1572 بينها 81 وفاة و278 حالة تعاف.

في اليمن، سجلت وزارة الصحة 3 وفيات، و41 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات تعافٍ، وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 632 حالة منها 139 حالة وفاة، و28 حالة تعافي.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

في الجزائر أفادت وزارة الصحة بتسجيل وفاة و109 إصابات بالفيروس، و68 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و698، بينها 751 وفاة، و7 آلاف و322 حالة تعاف.

في المغرب قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاة واحدة بكورونا و73 إصابة إضافة إلى تعافي 35 مريضا. وذكرت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و610، بينها 212 وفاة، و7 آلاف و618 حالة تعاف.

في الإمارات أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل وفاة واحدة بكورونا و513 إصابة إضافة إلى 712 حالة تعاف، وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 41 ألفا و499، بينها 287 وفاة، و25 ألفا و946 حالة تعاف.

في الأردن سجلت وزارة الصحة 25 إصابة بالفيروس، وحالة شفاء واحدة، وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 915، بينها 9 وفيات، و671 حالة تعاف.

في فلسطين أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين بالفيروس، لطفلين 3 و5 سنوات وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 669 (تشمل مدينة القدس المحتلة) بينها 5 وفيات، و569 حالة تعاف.

في العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا إذ بلغ 39 حالة، وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل ألف و95 إصابة، وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و770، بينها 496 وفاة، و6 آلاف و868 حالة تعاف.

في السعودية سجلت وزارة الصحة 36 وفاة، و3 آلاف و921 إصابة بالوباء، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 119 ألفا و942؛ بينها 893 وفاة، و81 ألفا و29 حالة تعاف.

في الكويت رصدت وزارة الصحة 6 وفيات و520 إصابة بالفيروس، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 ألفا و952؛ بينها 285 وفاة، و25 ألفا و48 حالة تعاف.

في لبنان سجلت وزارة الصحة 20 إصابة وقالت الوزارة في بيان، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 1422؛ بينها 31 وفاة، و853 حالة تعاف.

في تونس رصدت وزارة الصحة 6 إصابات بالفيروس عقب أكثر من أسبوع على عدم تسجيل أي إصابات في البلاد وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1093؛ بينها 49 وفاة، و995 حالة تعاف.

في سلطنة عمان سجلت وزارة الصحة 7 وفيات بكورونا و1.117 إصابة. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و71 بينها 96 وفاة و7 آلاف و489 حالة تعاف.

في البحرين رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة و600 إصابة وذكرت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 17 ألفا و269 بينها 36 وفاة و11 ألفا و903 حالات تعاف.

في قطر سجلت وزارة الصحة حالة وفاة بالفيروس و1.517 إصابة، وأشارت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 76 ألفا و588، بينها 70 وفاة، و53 ألفا و296 حالة شفاء.

في المغرب أعلنت وازرة الصحة، في بيان، تسجيل وفاة و44 إصابة، وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و581، بينها 212 وفاة، و7 آلاف و600 متعاف.

في ليبيا سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في بيان، 15 إصابة جديدة بالفيروس، وأوضح المركز أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 393 بينها 5 وفيات، و59 حالة تعاف.

في السودان أعلنت وزارة الصحة، فجر الجمعة، تسجيل 12 وفاة، و148حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وتعافي 76 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6 آلاف و730 بينها 413 وفاة، وألفين و278 متعافا.

تركيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا تجاوز حاجز الألف حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى منذ 29 من مايو/أيار وذلك بعد تخفيف قيود السفر وإعادة فتح المنشآت العامة الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات تسجيل 1195 حالة جديدة ارتفاعا من 786 الثلاثاء الماضي و15 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالمرض في تركيا 175218.

إيران

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 8 آلاف و659، إثر تسجيل 75 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، الجمعة، أن بلادها سجلت ألفين و369 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 182 ألفا و545.

وأوضحت أن 144 ألفا و649 مصابا تماثلوا للشفاء، مشيرة إلى أن ألفين و739 من المصابين الراقدين في المستشفيات حالتهم الصحية حرجة.

كما بيّنت أن إجمالي اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي أجرتها إيران وصل إلى مليون و196 ألفا و947 اختبارا.

الأرجنتين

سجلت الأرجنتين خلال الـ24 ساعة المنقضية، 30 وفاة و1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الصحة في البلاد، مساء الخميس.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بعد الحالات الجديدة وصل إلى 27 ألفًا و373 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 765.