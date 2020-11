كورونا.. تحذير أوربي من عدم انتهاء الأزمة ومخاوف من موجة ثانية في أمريكا

وقالت مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس لوزراء الصحة ببلدان الاتحاد في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية "لم نتخط الأمر بعد.. يتعين أن نتوخى الحذر".

وحثّت المسؤولة الأوربية خلال اللقاء عبر الدائرة التلفزيونية مع وزراء الصحة اليوم الجمعة- الحكومات على مواصلة الانتباه واتخاذ خطوات استباقية بالفحص وتعقب المرض بين السكان.

يأتي تحذير المسؤولة الأوربية، في ظل مخاوف من موجة جديدة في حالات الإصابة، حيث تعيد بلدان الاتحاد الأوربي تدريجيا فتح الأنشطة التجارية والحدود وفي أعقاب احتجاجات شهدتها عدة أنحاء بالقارة في الأيام الماضية.

✔️Respond better to future health crises.

✔️Build a strategic stockpile of essential equipment & medicines.

✔️Invest in sustainable and resilient health systems for the future.

These are the main goals of #EU4Health, and our commitment to 🇪🇺 citizens. #EPSCO #StrongerTogether pic.twitter.com/nOm7j6r04S

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) June 12, 2020