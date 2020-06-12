كورونا.. تحذير أوربي من عدم انتهاء الأزمة ومخاوف من موجة ثانية في أمريكا

وقالت مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس لوزراء الصحة ببلدان الاتحاد في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية "لم نتخط الأمر بعد.. يتعين أن نتوخى الحذر".

وحثّت المسؤولة الأوربية خلال اللقاء عبر الدائرة التلفزيونية مع وزراء الصحة اليوم الجمعة- الحكومات على مواصلة الانتباه واتخاذ خطوات استباقية بالفحص وتعقب المرض بين السكان.

يأتي تحذير المسؤولة الأوربية، في ظل مخاوف من موجة جديدة في حالات الإصابة، حيث تعيد بلدان الاتحاد الأوربي تدريجيا فتح الأنشطة التجارية والحدود وفي أعقاب احتجاجات شهدتها عدة أنحاء بالقارة في الأيام الماضية.

✔️Respond better to future health crises.

✔️Build a strategic stockpile of essential equipment & medicines.

✔️Invest in sustainable and resilient health systems for the future.

These are the main goals of #EU4Health, and our commitment to 🇪🇺 citizens. #EPSCO #StrongerTogether pic.twitter.com/nOm7j6r04S — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) June 12, 2020

مخاوف من موجة ثانية في أمريكا

من ناحية أخرى تجاهد عشر ولايات أمريكية منها تكساس وأريزونا لمواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ممن تستدعي حالتهم العلاج في المستشفيات، على نحو يؤجج المخاوف من أن تفجّر إعادة فتح الاقتصاد موجة عدوى ثانية.

الارتفاع الأخير في عدد الحالات، يعكس في جانب منه زيادة في الفحوص والاختبارات، لكنْ يشهد كثير من الولايات أيضا ارتفاعا في أعداد المصابين بالمستشفيات التي بدأ بعضها يواجه أزمة في الأسرّة بوحدات الرعاية المركزة.

وسجلت تكساس زيادة قياسية في أعداد المصابين داخل المستشفيات لليوم الثالث على التوالي. وقال رئيس بلدية هيوستون إن المدينة على استعداد لتحويل ملعب كرة القدم بها إلى مستشفى ميداني إن استدعى الأمر.

مريض مصاب بفيروس كورونا بمشفى في أريزونا/ رويترز

نقص المعينات الطبية

وفي نورث كارولاينا، لم يعد متاحا سوى 13 في المئة فقط من أسرّة الرعاية المركزة في الولاية ،نظرا إلى حالات الإصابة الحادة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وشهدت أريزونا عددا قياسيا من مرضى الكورونا داخل المستشفيات، إذ بلغ العدد 1291 حالة، وطلب مدير الصحة بالولاية من المستشفيات هذا الأسبوع تفعيل خطط الطوارئ وزيادة الطاقة الاستيعابية داخل وحدات الرعاية المركزة.

ويشير موقع الولاية على الإنترنت إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الأسرّة في وحدات الرعاية المركزة بالولاية مشغولة.

ويخشى خبراء قطاع الصحة حدوث زيادة جديدة في الإصابات بسبب الاحتجاجات على التمييز العنصري وفظاظة الشرطة التي تعم البلاد منذ أسبوعين ويتجمع فيها أعداد كبيرة.

وسجلت كل من أريزونا ويوتا ونيو مكسيكو زيادات في الإصابات الجديدة بنسبة 40 في المئة أو أكثر خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو/ حزيران مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفعت الحالات الجديدة في فلوريدا وآركنسو وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا بأكثر من 30 في المئة في الأسبوع المنصرم.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي مدير إدارة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة لشبكة سي.بي.سي الإخبارية الكندية إن ارتفاع أعداد الحالات حتمي مع رفع القيود.