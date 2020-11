عنصرية شرطيين أمريكيين ضد شابين أسودين تؤجج الاحتجاجات في أوكلاهوما (فيديو)

ويعود تاريخ الفيديو الذي سجلته الكاميرات المثبته على رؤوس أفراد الشرطة، إلى يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، حينما قام الشرطيان بالاقتراب من خلف الشابين وهما يسيران في منتصف أحد الشوارع الخالية.

الواقعة كانت في مدينة "تولسا" التابعة لولاية أوكلاهوما، حيث قام الشرطيان بطرح الشابين أرضًا، ووضعا القيود في أيديهما، ولما سأل الشابان عن سبب اعتقالهما، كان الرد "أنتما تنتهكان قوانين السير في الشوارع المخصصة للمرور".

وقال الشابان ردًا على ذلك أنهما اضطرا للسير وسط الشارع لعدم وجود رصيف جانبي للمشاه، ورغم ذلك لم يصغ لهما فردا الشرطة، وقاما باقتيادهما عنوة لعربتيهما.

وخلال عملية الاعتقال قال أحد الشابين "أنتم تريدون رؤيتي إما في الحبس أو ميتًا"، متهمًا الشرطي بالعنصرية، بينما قام الشاب الأخر بتهدئة زميله.

Police in Tulsa, Oklahoma, are investigating the arrest of two black teenagers accused of jaywalking, with video from an eyewitness showing one officer punching a teen before forcibly pulling the teen out of a patrol car and throwing him onto the ground. pic.twitter.com/m4Zwn8C1VO

— Derenic Byrd (@DerenicByrd) June 11, 2020