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سياسة|فرنسا

شاهد: حريق بغواصة نووية هجومية في فرنسا

12/6/2020

وقالت الإدارة المحلية في بيان إن أحدا لم يصب بأذى ولم تكن هناك مواد ولا أسلحة نووية على متن الغواصة بيرل الموجودة في حوض جاف للإصلاحات.

وقالت متحدثة باسم الإدارة لرويترز "الحريق تحت السيطرة. لن ينتشر لكن لم يتم إخماده بعد".

وقالت الإدارة أيضا إن الدخان المتصاعد من بيرل ليس محملا بأي إشعاعات.

وذكرت الإدارة أن العشرات من أفراد الإطفاء كانوا في الموقع بمساعدة فرق متخصصة وسفينة إطفاء تم جلبها من مرسيليا.

وذكرت صحيفة فار ماتين المحلية على موقعها على الإنترنت أن الحريق اندلع في الساعة 10:30 صباحا.

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستذهب إلى تولون في أقرب وقت ممكن.

وتولون هي أكبر قاعدة بحرية في فرنسا وموطن لمعظم أسطولها، بما في ذلك حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية شارل ديجول والغواصات النووية والسفن الحربية الأخرى التي ترافقها في مهامها.

وتم تدشين الغواصة البالغ طولها 74 مترا في العام 1990 ودخلت الخدمة عام 1993. ويمكن أن تظل في البحر 220 يوما في السنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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