تعرف على إجراءات الوقاية التي يتخذها الأطباء في ظل جائحة كورونا (فيديو)

وقال البروفيسور عبد العزيز الخليفي، استشاري جراحة القلب، خلال اللقاء، إن كل مريض يدخل المستشفى يتم له عمل فحص فيروس كورونا ويتم التعامل معه على أساس أنه مصاب بالفيروس.

وأوضح الخليفي، أنه يتم التعامل مع المريض بأنه مصاب ويوضع في الحجر الصحي، حتى ظهور الفحص الذي يجرى له بمجرد دخوله المستشفى, وإذا ثبت أن المريض غير مصاب يتم إدخاله في قسم الرعاية العادية.

معاناة ارتداء بدلة كورونا

من ناحية أخرى، شرح الدكتور مازن بشتاوي استشاري جراحة الأورام والمناظير، المعاناة الكبيرة عند إجراء العمليات الجراحية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال بشتاوي، إن العمليات الجراحية، أصبحت قليلة بسبب التجهيزات الكبيرة التي تحتاجها الآن في ظل فيروس كورونا، وأوضح أن اللباس الذي يجب أن يرتديه الطبيب الآن نفسه يمثل عبئا كبيرا عليه.

وأشار إلى الملابس الواقية التي يرتديها الطبيب الآن وتتمثل في البدلة الواقية والنظارات والكمامات وقناع الوجه الكامل الذي يلبس فوق النظارة، وقال إن اللباس نفسه متعب وأنه يشعر بحرارة شديدة أثناء العملية الجراحية بسبب اللبس.

ولفت بشتاوي إلى أنهم يجرون الجراحة في كثير من الأحيان عن طريق المنظار مما يجعل الحاجة لوجود شاشة أمامه ضرورة.

وقال استشاري جراحة الأورام والمناظير، إن كل ذلك يتطلب تركيزا عاليا من الطبيب، موضحا أن الإجراءات الصحية التي يتم اتخاذها في زمن كورونا تختلف كثيرا عما قبل ذلك.