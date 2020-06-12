تعبئة الأواني بالذخائر.. أسلوب جديد من قوات حفتر لتفخيخ منازل المدنيين (صور)

وتظهر الصور قيام قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بتعبئة أوانٍ لتخزين المياه بذخائر وتفخيخة وتوصيلها بأسطوانة غاز داخل المنزل مع إخفاء التوصيلات.

وذكر المركز الإعلامي أن المنازل يتم تفخيخها، وإخفاء الأواني بين كومة من طوب البناء خارج المنزل قرب موقف السيارات ليكون كل افراد الأسرة التي تنتظر خارج المنزل معرّضة للقتل بآلاف شظايا الرصاص.

#عملية_بركان_الغضب: استخدمت ميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة تفخيخاً مرعباً في منزل أحد المواطنين بعد قيامهم بتعبئة برميل مياه بذخائر 106 و32 وتفخيخه وتوصيل البرميل بأنبوبة غاز داخل المنزل وخبّئوا التوصيلات في التربة، pic.twitter.com/yAHlhFeeVK — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 11, 2020

وشرع خبراء من الجيش التركي في تفكيك وإزالة ألغام زرعتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى.

وقال مصدر رسمي من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للجزيرة، إن وصول الفريق التركي لتتبع الألغام ونزعها جاء بناء على اتفاقية التعاون الأمني الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

فريق تركي يشرع بتطهير #طرابلس و #ترهونة من ألغام #حفتر

وفق ما أعلنه وزير الخارجية الليبي خلال لقائه مع السفير التركي لدى بلادهhttps://t.co/rd9btY7izD pic.twitter.com/9B2SeSUwmG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 11, 2020

وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد زرعت كميات كبيرة من الألغام أثناء انسحابها من المناطق التي كانت تسيطر عليها في الغرب الليبي.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، إن الوزير محمد الطاهر سيالة، التقى في طرابلس بسفير تركيا لدى ليبيا سرحان آكسن.

وأفاد البيان، أن سيالة وآكسن "تابعا خلال اللقاء عمل فريق إزالة الألغام التركي الذي باشر عمله أخيرا في تطهير جنوب طرابلس، وترهونة، ومناطق أخرى من الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر المعتدية".

وذكر أن اللقاء "تناول آخر المستجدات في ليبيا، والتعاون الليبي التركي في كافة المجالات".

وأكد السفير التركي لوزير الخارجية الليبي، حسب البيان، "استمرار وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الليبي وحكومته باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد".

وأضاف السفير التركي أن "هذا الموقف مستمد من القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بالشأن الليبي".