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سياسة|تركيا

تركيا تعلن إنتاج نسخة محلية من دواء عالمي لعلاج مصابي كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
12/6/2020

جاء ذلك في كلمة للوزير التركي، اليوم الجمعة، عقب تقديم الدواء له من قِبل الأطراف المشاركة في عملية الإنتاج.
وأجرى وفد يضم الدكتور مصطفى غوزيل من جامعة إسطنبول ميديبول، وعضو مجلس إدارة شركة "أتاباي" للصناعات الكيميائية، زينب أتاباي، ورئيس رئيس مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" حسن ماندال، زيارة للوزير وارناك، لتقديم العينة الأولى من الدواء المحلي.
وأوضح وارناك في كلمته أن الأطباء الأتراك برئاسة غوزيل، تمكنوا من إنتاج نسخة محلية من دواء "فافيبيرافير" الياباني المستخدم بفعالية كبيرة في علاج مصابي كورونا.

دواء فافيبيرافير أو أفيغان يستخدم لعلاج الفيروسات/ رويترز
دواء مضاد للفيروسات 

ودواء فافيبيرافير (Favipiravir) المعروف أيضا باسم "T-705" أو أفيغان أو فافيلافير، هو دواء مضاد للفيروسات تم تطويره بواسطة شركة توياما الكيميائية اليابانية.
وأوضح الوزير التركي بالقول "أنتجنا دواء هاما للغاية ضد كورونا بإمكانات وتركيبة محلية، وبعد إتمام عملية ترخيصه، سنبدأ باستخدامه في علاج المصابين داخل البلاد، كما سنعمل على تصديره إلى الخارج".
من جانبه، أكد رئيس مشروع تطوير الدواء مصطفى غوزيل، على نجاحهم في إنتاج نسخة من الدواء العالمي بتركيبة وإمكانات محلية.
وأشار إلى أنهم باشروا المشروع قبل نحو 5-6 أسابيع، لافتا إلى أن دواء فافيبيرافير يعتبر واحدا من 3-4 أدوية فعالة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

المصدر : الأناضول
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