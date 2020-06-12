السعودية تسجل ارتفاعًا قياسيًا في عدد إصابات فيروس كورونا

وبلغ عدد الإصابات المسجلة اليوم 3 آلاف و921 حالة، من بينها 1584 إصابة في العاصمة الرياض، وهو أكبر عدد يومي للإصابات في السعودية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 119 ألفًا و942 حالة؛ بينها 893 وفاة، و81 ألفا و29 حالة تعاف.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت، الجمعة الماضية، قرارًا بإعادة الإجراءات الاحترازية في جدة بدءًا من السبت الماضي ولمدة 15 يومًا في ظل تزايد وتيرة أعداد الإصابات.

#عاجل

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ.#نعود_بحذر #واس_عام pic.twitter.com/sP9p53DMxs — واس العام (@SPAregions) June 5, 2020

وقالت مصادر مطلعة، الإثنين الماضي، إن السعودية ربما تقلل وبشدة أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف حالة.

ويبلغ عدد الحجاج سنويًا نحو المليونين ونصف المليون حاج، وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا.

وكانت السلطات السعودية قد طلبت في مارس/ آذار الماضي تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر، وأعلنت ماليزيا تجميد الحج لمواطنيها هذا العام حفاظًا عليهم من خطر الإصابة بالفيروس التاجي.

وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة 6 وفيات و520 إصابة جديدة بالفيروس، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 ألفًا و952 حالة؛ بينها 285 وفاة، و25 ألفا و48 حالة تعاف.

وأدى الكويتيون، اليوم، أول صلاة جمعة داخل المساجد عقب 3 أشهر من توقفها، في إطار اجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبث التلفزيون الرسمي بالكويت، خطبة صلاة الجمعة بمسجد الدولة الكبير، وافتتحت مساجد الكويت للصلاة الأربعاء الماضي، بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر، بسبب الفيروس التاجي.

وكانت السلطات الكويتية أوقفت مؤقتًا، في 13 من مارس/آذار الماضي، خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد؛ كإجراء احترازي لمنع تفشي "كورونا" في البلاد.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، في كل من سلطنة عمان والبحرين والمغرب وقطر وليبيا، وفق بيانات رسمية.

ففي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة، 7 وفيات بكورونا، و1.117 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و71، بينها 96 وفاة، و7 آلاف و489 حالة تعاف.

وفي البحرين، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و600 إصابة بكورونا، وذكرت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 17 ألفا و269، بينها 36 وفاة، و11 ألفا و903 حالات تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة حالة وفاة بالفيروس، و1.517 إصابة، وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 76 ألفا و588، بينها 70 وفاة، و53 ألفا و296 حالة شفاء.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 7 ملايين و641 ألفًا و384 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 424 ألفًا و845 مصابًا، بينما تعافت 3 ملايين و866 ألفًا و795 حالة، حتى اللحظة.

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