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سياسة

السعودية تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة في التاريخ الحديث

فيروس كورونا يهدد موسم الحج هذا العام
فيروس كورونا يهدد موسم الحج هذا العام
12/6/2020

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤول سعودي لم تسمّه، إن القضية دُرست بعناية، ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة، وسيجري اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع.

وأضاف المسؤول السعودي أن "جميع الخيارات مطروحة، والأولوية بالنسبة إلينا هي صحة وسلامة الحجاج".

وسيكون قرار إلغاء موسم الحج للعام الجاري، حال تنفيذه، الأول من نوعه منذ تأسيس المملكة عام 1932، حسب المصدر نفسه.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية 119 ألفًا، حتى الآن، وبلغ عدد إصابات الفيروس، اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا، إذ وصل إلى 3 آلاف و921 إصابة، منها 1584 في العاصمة الرياض.

فيما تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و653 ألفًا، توفي منهم ما يزيد على 425 ألفًا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و876 ألفًا، وفق موقع ورلدوميتر.

وخلال يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وكذلك ماليزيا، إلغاءهما أداء فريضة الحج للعام الجاري، بسبب مخاوف من كورونا.

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المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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