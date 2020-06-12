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الجيش الإثيوبي لمصر: نملك خبرة الحروب وجميع مفاتيح النصر في أيدينا

نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا 
نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا 
12/6/2020

وقال نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا  في تصريحات أدلى بها لصحيفة "أديس زمن" الأمهرية: "إن بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة".

وأضاف العسكري الإثيوبي أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما "بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها".
وبحسب الجنرال جولا فإن "جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين"، وأضاف أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

تحفظ مصري

وأعلنت مصر تحفظها على ورقة إثيوبية تقدمت بها أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة، وقالت إنها تراجعٌ كامل عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها.

وأوضح بيان نشره المتحدّث باسم وزارة الريّ المصرية، أمس الخميس، تحفظ القاهرة والخرطوم على الورقة الإثيوبيّة؛ لكونها تمثّل تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في مفاوضات جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وجاء اعتراض القاهرة على الورقة الإثيوبية خلال اليوم الثالث من التفاوض بين وزراء الري المصري والسوداني والاثيوبي حول السد.

وسبق أن رفضت مصر والسودان، في 12 من مايو/أيار الماضي، مقترحًا إثيوبيًا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

واستأنف وزراء الري في الدول الثلاث، الثلاثاء الماضي، وبمبادرة سودانية، مفاوضاتهم حول السد بعد توقفها ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم ما عدا يومي الجمعة والأحد للتوصل إلى توافق.

وتقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، في 6 من مايو/ أيار الماضي، لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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