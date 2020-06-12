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سياسة

اعتقال 10 عناصر من قوات حفتر في ترهونة

11/6/2020

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" إن "قوة الشهيد 2011 قامت بعملية أمنية في ضواحي ترهونة ألقت خلالها القبض على 10 عناصر من عصابة الكانيات التابعة لمليشيا حفتر الارهابية".

وتمكنت قوات حكومة الوفاق خلال الأسبوعين الماضيين من السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وعدة بلدات بالجبل الغربي.

المصدر : الأناضول
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