اعتقال 10 عناصر من قوات حفتر في ترهونة

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" إن "قوة الشهيد 2011 قامت بعملية أمنية في ضواحي ترهونة ألقت خلالها القبض على 10 عناصر من عصابة الكانيات التابعة لمليشيا حفتر الارهابية".

#عملية_بركان_الغضب: قوة الشهيد 2011 تقوم بعملية امنية في ضواحي مدينة #ترهونة تُلقي خلالها القبض علي 10 افراد من عصابة الكانيات التابعة لميليشيات حفتر الارهابية #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/AiepngHPYy — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 11, 2020

وتمكنت قوات حكومة الوفاق خلال الأسبوعين الماضيين من السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وعدة بلدات بالجبل الغربي.