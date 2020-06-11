موسى أبو مرزوق ينفي تقارير إسرائيلية تحدثت عن اختراق إيراني لمكتبه

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن ما تحدث به الإعلام الإسرائيلي هو "تلفيق لا أساس له من الصحة ومحاولة يائسة لإثارة القلاقل".

لا صحة للأنباء التي يتناولها اعلام العدو، حول وجود إختراقات ايرانيّة لمكتبي ومراقبة تحركاتي، وهذا التلفيق لا أساس له من الصحة، ومحاولة يائسة لإثارة القلاقل. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) June 11, 2020

ونشرت القناة "12" الإسرائيلية تقريرا اتهمت فيه موظفا في مكتب أبو مرزوق بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية للتبليغ عن تحركاته.

وبررت القناة الإسرائيلية مزاعمها بمعارضة أبو مرزوق للتعاون بين حماس والحرس الثوري الإيراني، على حد قولها.

وأشارت إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا بأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله لمناقشة الأمر معه.