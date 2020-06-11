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سياسة

موسى أبو مرزوق ينفي تقارير إسرائيلية تحدثت عن اختراق إيراني لمكتبه

القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق
11/6/2020

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن ما تحدث به الإعلام الإسرائيلي هو "تلفيق لا أساس له من الصحة ومحاولة يائسة لإثارة القلاقل".

ونشرت القناة "12" الإسرائيلية تقريرا اتهمت فيه موظفا في مكتب أبو مرزوق بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية للتبليغ عن تحركاته.

وبررت القناة الإسرائيلية مزاعمها بمعارضة أبو مرزوق للتعاون بين حماس والحرس الثوري الإيراني، على حد قولها.

وأشارت إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا بأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله لمناقشة الأمر معه.

المصدر : خدمة سند
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