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سياسة|مصر

مصر: تفتيش منازل أقارب محمد سلطان بعد دعوى قضائية ضد السيسي والببلاوي

محمد سلطان رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي
محمد سلطان رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي
11/6/2020

ونقل بيان للمنظمة عن أفراد من عائلة سلطان أن أكثر من عشرة أفراد من الشرطة، الذين كان بعضهم يرتدون زيا رسميا وبعضهم يرتدون زيا مدنيا، فتشوا منازل اثنين من أعمام سلطان في محافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء.

وقال البيان إن الشرطة فحصت جوازات السفر وفتشت الهواتف والحواسب الشخصية، قبل أن تسأل عن سلطان وما إذا كان أفراد العائلة على تواصل معه.

وأضاف البيان أنه لم يتم القبض على أي شخص، كما لم يتم مصادرة أي شيء.

وقال جو ستارك نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن تفتيش الشرطة المصرية لمنازل أقارب سلطان في مصر يمثل "استمرارا لنهج واضح باستهداف أقارب المعارضين في الخارج".

ورفع محمد سلطان، 32 عاما، بداية الشهر الجاري دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها ومسؤولين آخرين بينهم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي "بتعذيبه إبان توقيفه بمصر قبل سنوات".

وقال سلطان، الذي يعيش في الولايات المتحدة حاليا، في بيان نشره على تويتر: "هذا الإجراء القانوني لا يسعى لانتصار سياسي أو فكري، لكن يسعى لتحقيق العدالة ضد الببلاوي ومسؤولين آخرين (لم يسمهم/ حكومة الببلاوي تولت من يوليو/تموز 2013 إلى فبراير/شباط 2014) في الذكرى الخامسة لحريتي (إطلاق سراحه)".

وقال إريك لويس، محامي سلطان، في بيان، إن موكله تقدم بدعواه "بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي".

وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة الببلاوي الذي يوجد حاليا في واشنطن، ويشغل منصبا رفيعا كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي. وأكد أن موكله "تعرض للتعذيب" عقب توقفيه بمصر.

وأطلقت القاهرة سراح سلطان قبل 5 سنوات، إثر التنازل عن جنسيته المصرية، وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب أقل من سنتين من توقيفه في أغسطس/ آب 2013، وبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن سلطان فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في تلك القضية على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح".

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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