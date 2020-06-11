ليبيا.. جثث مكبلة الأيدي في مقبرة جماعية جديدة بترهونة (فيديو)

ونشر حساب بركان الغضب صورًا من عملية استخراج الجثث، وقال إن بعض الجثث كانت مكبلة الأيدي.

مقبرة جماعية جديدة عُثر عليها في #ترهونة وبدأ استخراج الجثث منها "تظهر بعض الصور انها مكبلة اليدين"

بدأت منذ أمس الثلاثاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين والهلال الأحمر الليبي مصراتة العمل على انتشال و جمع الجثث، احدى الجثث التي انتشلت لطفلة عمرها 12 سنة مكبلة اليدين. pic.twitter.com/cXhB9eO9fE — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 10, 2020

هذا الطفل ابن قبيلتي

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/m3uLLKVj7B — م.ناصر عبدالسلام (@Ns_abdulsalam) June 10, 2020

وبدأت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين والهلال الأحمر الليبي في مصراتة، منذ أول أمس الثلاثاء، في انتشال وجمع الجثث ضمن مناطق انسحبت منها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

#ترهونه ما بين مقبرة جماعية ومقبرة جماعية أخرى مقبرة ثالثة… شي يذهل العقل عائلات كاملة بصغارها وناس دُفنت حية… جرائم ووحشية غير مسبوقة #ليبيا pic.twitter.com/vwF2G8gBEh — شـهـرزاد (@seham448) June 9, 2020

وكان حساب "عملية بركان الغضب" قد نشر صورًا على تويتر، يوم الإثنين الماضي، توثّق عمليات انتشال 5 جثامين متحللة من بئر على عمق نحو 45 مترًا بمنطقة العواتة الواقعة بين ترهونة وسوق الخميس.

#عملية_بركان_الغضب: صور تُظهر انتشال 5 جثامين متحللة من بئر على عمق نحو 45 مترًا بمنطقة العواتة الواقعة بين #ترهونة وسوق الخميس إمسيحل#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود #ليبيا pic.twitter.com/0zHOTQZNuZ — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 9, 2020

وكان ‏‏‏‏المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، قد أعلن في وقت سابق، عثور قوات حماية ترهونة على مقبرة جماعية في ترهونة، يرجح أنها تعود لمواطنين اختُطِفوا وجرت تصفيتهم سابقًا من قبل مليشيا حفتر.

اكتشاف مقبرة جماعية و اعداد كبيرة من الجثت داخل مدينة #ترهونة حيت تم اخراجهم من قبل الهلال الأحمر فرع #طرابلس كما تم العثور على عدد 45 سجين داخل حاوية وحالتهم الصحية سيئة .

هذا ما كانت تفعله عصابة #الكاني الارهابية بمدينة ترهونة و اَهلها — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 7, 2020

كما عثر خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من الجثث الملقاة داخل آبار للمياه، أو مقابر جماعية في مناطق كانت تحت سيطرة قوات حفتر غربي ليبيا.

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