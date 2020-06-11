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ليبيا.. جثث مكبلة الأيدي في مقبرة جماعية جديدة بترهونة (فيديو)

10/6/2020

ونشر حساب بركان الغضب صورًا من عملية استخراج الجثث، وقال إن بعض الجثث كانت مكبلة الأيدي.

وبدأت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين والهلال الأحمر الليبي في مصراتة، منذ أول أمس الثلاثاء، في انتشال وجمع الجثث ضمن مناطق انسحبت منها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكان حساب "عملية بركان الغضب" قد نشر صورًا على تويتر، يوم الإثنين الماضي، توثّق عمليات انتشال 5 جثامين متحللة من بئر على عمق نحو 45 مترًا بمنطقة العواتة الواقعة بين ترهونة وسوق الخميس.

وكان ‏‏‏‏المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، قد أعلن في وقت سابق، عثور قوات حماية ترهونة على مقبرة جماعية في ترهونة، يرجح أنها تعود لمواطنين اختُطِفوا وجرت تصفيتهم سابقًا من قبل مليشيا حفتر.

كما عثر خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من الجثث الملقاة داخل آبار للمياه، أو مقابر جماعية في مناطق كانت تحت سيطرة قوات حفتر غربي ليبيا.

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