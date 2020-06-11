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سياسة
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 11 يونيو/حزيران)
حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و545 ألفا
11/6/2020
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وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، يوم الخميس، 11 يونيو/آذار:
لحظة بلحظة
وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 35 وفاة و1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 1377 والإصابات 39726.
وزارة الصحة الموريتانية: 3 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 74 والإصابات 1439.
وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 17 وفاة و987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 4763 والإصابات 174023 وتعافي 1021 من المصابين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 147860.
وزير الصحة التركي: عدد اختبارات كورونا تجاوز 2.5 مليون ونسبة المتعافين بلغت 85% حتى اليوم.
وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 8537.
وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 53 وفاة و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 34167 والإصابات 236142.
وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10589 والوفيات إلى 741.
وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 242707.
الصحة البريطانية تقول إنه تم إجراء 6 ملايين و240 ألف مسحة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا حتى الآن وإجمالي الإصابات يصل إلى 291409 والوفيات 44700.
وزير الصحة البريطاني: نلاحظ انخفاض أعداد الوفيات والإصابات اليومية بسبب فيروس كورونا.
الصحة الفرنسية: تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29346.
موقع جونز هوبكينز: 807 وفيات و19717 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
حاكم نيويورك: الأوضاع عندنا مستقرة ولاحظنا ارتفاعا في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الولايات الأخرى بعد تخفيف القيود.
وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 890.
وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16675 والوفيات إلى 457.
وزارة الصحة التركية: 17 وفاة و987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 4763 والإصابات 174023.
وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 890.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 38 وفاة و3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة القطرية: 3 وفيات و1476 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 69 والإصابات إلى 75071.
مصر تمدد حظر حركة المواطنين من 8 مساء حتى 4 صباحا لمدة أسبوعين.
مصر تدرس فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو تموز في المحافظات الأقل إصابة بـ فيروس كورونا.
المفوضية الأوربية توصي بفتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي أمام دول غرب البلقان في 1 يوليو/تموز.
مصر تقرر السماح ببعض الرحلات الدولية ودخول السياح إلى بعض المحافظات الساحلية الأقل تضررا من فيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو/تموز.
المفوضية الأوربية توصي برفع كل القيود على الحدود الأوربية الداخلية في 15 يونيو/حزيران.
وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 279.
وزارة الصحة الكويتية تسجل شفاء 849 من المصابين بـفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 24137.
وزارة الصحة الإيرانية تسجل 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
وسائل إعلام مصرية: وزير الإسكان يقرر عزل نفسه منزليا لمخالطته أحد المصابين بـفيروس كورونا.
وزارة الصحة المغربية تسجل 25 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8533.
رويترز: الخطوط الجوية النمساوية ستستأنف رحلاتها إلى 36 وجهة في أوربا الأسبوع المقبل.
وزارة الصحة الإندونيسية تسجل 41 وفاة و979 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2000 وفاة والإصابات إلى 35295.
وزارة الداخلية الكويتية: 268 إصابة مؤكدة بـفيروس كورونا بين النزلاء بالسجن المركزي وتعافي 225 آخرين.
السلطات الصحية السويدية: تسجيل 1474 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48288.
نقابة الأطباء المصرية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الأطباء بسبب فيروس كورونا إلى 57.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 34432.
وزارة الصحة الإماراتية: وفاتان و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 40986.
وزارة الصحة الإيرانية: 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 8584 والإصابات إلى 180156.
وزارة الصحة البلجيكية: 16وفاة و142 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9636 والإصابات إلى 59711.
وزارة الصحة العمانية: 5 وفيات و1067 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 89 والإصابات إلى 19954.
السلطات الصحية الروسية: تسجيل 174 وفاة و 8779 إصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة.
رويترز: طيران الإمارات تعلن عن تسيير 4 رحلات إلى القاهرة لمساعدة المصريين على العودة إلى بلادهم.
شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تعلن نيتها إلغاء 22 ألف وظيفة في فروعها حول العالم بسبب جائحة كورونا.
عدد الإصابات المؤكدة بـفيروس كورونا في روسيا يتجاوز 500 ألف إصابة.
وزارة الصحة الأفغانية: 21 وفاة و748 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22890.
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل حالة وفاة و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة الباكستانية: 55 وفاة و3514 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 2310 والإصابات 117216.
جامعة جونز هوبكنز: الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى مليونين وعدد الوفيات يتجاوز 112 ألفا.
البرازيل: تسجيل 1274 وفاة بفيروس كورونا و32913 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 39680 والإصابات إلى 772416.
السودان: تسجيل 12 وفاة بفيروس كورونا و155 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 401 والإصابات إلى 6582.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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