كاتب سعودي يسيء لسلطنة عمان.. كيف رد المغردون؟

ويحمل الكتاب المزعوم عنوان "سلطنة عمان ما بين الانعزالية المتطرفة والحيادية المتطرفة".

سيرى الكتاب النور قريباً ، ولا صحة لهذا التعميم الذي لايمت للواقع بصلة ،، https://t.co/0SHLQVSqSB — خالد الزعتر (@khzaatar) June 10, 2020

وقال الكاتب خالد الزعتر على صفحته بموقع تويتر "سيرى الكتاب النور قريبًا، ولا صحة لهذا التعميم الذي لا يمت للواقع بصلة"، مرفقًا تعميمًا من حساب الرأي العام الخليجي يقول إن الكتاب رفض نشره.

وقال حساب الرأي العام الخليجي، عبر تغريدة له، إن اللجنة الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أصدرت تعميمًا يقضي بعدم السماح بنشر الكتاب الذي يتضمن محتوى "مخل ومغالط بالإضافة لثلاثة كتب أخرى ممولة من الإمارات".

https://twitter.com/gulf_po/status/1270750547772088322?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف "إنتاج مثل هذه المطبوعات والمؤلفات انتهاك واضح لميثاق المجلس، كما أن المؤلف السالف الذكر وإن كان يعمل لحكومة الإمارات… فقد تم توجيهه ولفت نظره عدة مرات بعدم المساس بسيادة الدول الأعضاء بالمجلس أو الإساءة إليها أو إلى شخصياتها الاعتبارية أو نظم الحكم بها".

وتابع "يتحمل البلد المضيف والمشغل والممول للمؤلف، كافة التبعيات السياسية والقانونية الناتجة عن إهمال توصيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي".

https://twitter.com/gulf_po/status/1270750551412793344?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعرب ناشطون عن غضبهم الشديد من الكاتب السعودي الذي يهاجم سلطنة عُمان من الإمارات، معتبرين أن الذنب يقع على أبوظبي لدعمها مثل هؤلاء الأشخاص، وغردوا عبر وسم "حملة حظر خالد الزعتر"، و"خالد الزعتر يسيء إلى عُمان".

وتساءل بعض المغردين "لماذا يا ترى دولة الإمارات تتبنى مشروع الإساءة ومعاداة الدول العربية دون استثناء، وهل هناك من سبب يدفعها لذلك!؟"

سلطنة عمان لا تُنال بوحل الكلمات ولا تُغر بمعسولها، الحُب الخالص والإنسانية الحق بهما فقط يمكن أن تُكسَب محبتها،وبهما سادت على كل الدنيا،أما النيل منها فلن تصل إليه ولو عشت أعماراً فوق عمرك.

سقوط حرف الياء من مطلع تغريدتك يشبهك تماما سقوطك من كل قيمة إنسانية.

أدمنتَ السقوط — موسى الفرعي (@moosaFarei) June 10, 2020

والزعتر هو ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏محلل سياسي سعودي، ومؤلف لكتب عدة، من بينها "إيران الخميني شرطي الغرب" و"الدويلات العربية وإسرائيل الكبرى".

ويظهر على حساب الكاتب، أنه في السعودية إلا أن مغردون بيّنوا أنه انتقل إلى الإمارات.

الإمارات تدفع بالصحف الصفراء والمرتزقة للإساءة لسلطنة عمان في كل محفل وهذا المرتزق السعودي خالد الزعتر الذي يعمل مدفوعاً من الإمارات يطرح كتاب يسئ فيه لعمان.

السؤال:

لماذا يا ترى دولة الإمارات تتبنى مشروع الإساءة ومعاداة الدول العربية دون استثناء، وهل هناك من سبب يدفعها لذلك!؟ pic.twitter.com/NfwFteIJ2S — Saif Alnofli (@saifalnofli9) June 11, 2020

نحن في السعودية لا نقبل أن يسيء أحد لأشقائنا في سلطنة عمان ، والمغرر به خالد الزعتر قد سُلب فكره وضاعت رجاحة عقله ، وأستوطن الحقد ذهنه، بعد أن ترك مملكة سلمان الخير ليستقر في أحضان منبع الشر . — السعدون (إبن سكاكا) (@Ibn_Sakaka) June 10, 2020

خالد الزعتر أجير ولايمثل الا نفسه #حملة_حظر_خالد_الزعتر — أبو حمد المعمري (@ad95013) June 11, 2020

خالد الزعتر انت رجل فاشل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى

وانا متاكد انك تعلم في نفسك انك فاشل

وتعلم ان الجميع يعلم انك فاشل

فلذلك الله يصلح حالك لاتحرج نفسك وتصبح أضحوكه وملطشه للرايح والجاي. — محب السياسة البريطانية (@Rhlosvs) June 10, 2020

#حملة_حظر_خالد_الزعتر

شخص وضيع متطرف لا يمثل مجمل ابناء المملكة العربية السعودية ورجالها المحترمين وما هو إلا روبوت مسير من جهات أمنية من أبوظبي

أفضل طريقة للتخلص من سمومه النتنة

هو ـ كتم التغريدات ـ حظر الحساب pic.twitter.com/GGChEoLKK6 — كاسر الأوهام 🇴🇲 (@kasral_awham) June 10, 2020

https://twitter.com/bins_aid/status/1270974987437051904?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BADER_OMANI/status/1270781298383208448?ref_src=twsrc%5Etfw