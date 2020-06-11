قوات الوفاق الليبية تسيطر على خط إمداد رئيسي لقوات حفتر.. هذه أهميته

جاء ذلك في بيان لعملية "بركان الغضب" التابعة لقوات الوفاق، بالتزامن مع اجتماع عقده فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، مع قادة عسكريين بطرابلس وشمال ووسط البلاد.

وأكد البيان "بسط السيطرة على خط إمداد رئيسي بطول 350 كلم بين جنوب ليبيا وغربها، كانت تستخدمه لعام كامل مليشيا حفتر الإرهابية".

وأوضح البيان أنه يعد "خط إمداد رئيسيا لدعم العدوان على طرابلس بالمرتزقة والأسلحة والذخائر والعتاد والوقود".

ووفق خريطة نشرتها عملية بركان الغضب، يبدأ الخط من مدينة الشويرف شمال سبها (جنوب) ويتجه شمالا ثم يتفرع إلى 3 اتجاهات نحو مدن نسمة والقريات ومرسيط جنوب العاصمة طرابلس.

#عملية_بركان_الغضب: بسط السيطرة على خط امداد رئيسي بطول 350 كيلو متر بين جنوب و غرب ليبيا كانت تستخدمه لعام كامل ميليشيات حفتر الارهابية كخط امداد رئيسي لدعم العدوان على طرابلس بالمرتزقة و الاسلحة و الذخائر و و العتاد و الوقود #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/lLBmFjxvN2 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 10, 2020

يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع عقده السراج مع نائبه (أحمد معيتيق) ووزير الداخلية (فتحي باشاغا)، وآمري المناطق العسكرية الغربية (لواء أسامة الجويلي)، وطرابلس (لواء عبد الباسط مروان)، والوسطى (لواء محمد الحداد)، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة (عميد إبراهيم بيت المال).

وقال بيان آخر لعملية "بركان الغضب" إن اجتماع السراج "بحث سير العمليات العسكرية، والإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين، والمنشآت الخاصة والعامة".

كما تطرق إلى "استعراض مجمل الأوضاع بالمناطق والمدن المحررة والترتيبات الأمنية المعتمدة فيها"، وفق البيان ذاته.

#عملية_بركان_الغضب: رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي يجتمع مع نائبه ووزير الداخلية وآمري المناطق العسكرية الغربية و طرابلس و الوسطى وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة pic.twitter.com/kqvGnfwJbn — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 10, 2020

ويعد هذا ثاني اجتماع عسكري رفيع يعقده السراج خلال أسبوع مع القادة العسكريين، إذ عقد السبت اجتماعا لبحث تطورات الوضع الميداني، عقب انتصارات متتالية على قوات حفتر.

وشملت أبرزت الانتصارات تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة)، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الوفاق، شنَ عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما أخفق في السيطرة على العاصمة طرابلس.