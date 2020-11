عمدة مدينة أمريكية لترمب: عد إلى مخبئك في القبو!

وتأتي تغريدة دوركان ردًا على تغريدة ترمب، الخميس، عبر تويتر، هاجم فيها حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، وعمدة سياتل.

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4

وحثهما ترمب على اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا ضد أعمال الشغب، قائلًا "لقد استولى الإرهابيون المحليون على سياتل، التي يديرها ديمقراطيون يساريون راديكاليون بالطبع".

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!

