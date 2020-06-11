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سياسة

عمدة مدينة أمريكية لترمب: عد إلى مخبئك في القبو!

عمدة مدينة سياتل جيني دوركان تتحدث للمحتجين على عنف الشرطة عقب مقتل جورج فلويد
عمدة مدينة سياتل جيني دوركان تتحدث للمحتجين على عنف الشرطة عقب مقتل جورج فلويد
11/6/2020

وتأتي تغريدة دوركان ردًا على تغريدة ترمب، الخميس، عبر تويتر، هاجم فيها حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، وعمدة سياتل. 

وحثهما ترمب على اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا ضد أعمال الشغب، قائلًا "لقد استولى الإرهابيون المحليون على سياتل، التي يديرها ديمقراطيون يساريون راديكاليون بالطبع".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو لعملية اقتحام صفوف المحتجين في أحد شوارع مدينة سياتل الأمريكية بسيارة مدنية، مما أسفر عن جرح العشرات واعتقال سائقها بالقوة وهربه من المنطقة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجوال في مدن عدة، وندد ترمب بأعمال الشغب، داعيًا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".

وانتقلت حمى الاحتجاجات ضد العنصرية إلى عواصم أخرى في العالم شملت لندن وأوتاوا وباريس وروما وغيرها.

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