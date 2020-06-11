البث الحي
سياسة|بريطانيا

عراك بين شرطي ومواطن أسود في لندن(فيديو)

لقطة من الاعتداء
لقطة من الاعتداء
11/6/2020

وذكرت تقارير أن بريطاني من أصل أفريقي اعتدى على شرطي في أحد شوارع المدينة، وحين هبت زميلة الشرطي لإنقاذه، قاومها المتجمعون في مكان الواقعة.

من جهة أخرى قامت شرطة مدينة هاكني بالكتابة على حسابها الرسمي على تويتر قائلة "هذا فعل حقير للغاية؛ وعلى المجتمع ألا يقبل مثل هذه التصرفات".

وتابعت "نحن هنا لحمايتك؛ الضباط في أمان لكنهم قد اهتزوا رغم شجاعتهم؛ سيتم اعتقال هؤلاء.. وهذا يجب أن يتوقف".

كما كتب الحساب الرسمي لشرطة المقاطعة، تعليقًا على الحادث "هناك ضابطان من شرطة هاكني تم الاعتداء عليهما وهما يقدمان المساعدة لأحد الناس".

وتابع "الضباط يجب أن يكونوا قادرين على القيام بأعمالهم دون خوف من سوء المعاملة أو الهجوم؛ لقد تم اعتقال الرجلين، الاعتداء ليس جزءًا من الوظيفة".

يأتي ذلك بينما تتأجج الاحتجاجات منذ نحو أسبوعين، في الولايات المتحدة وخارجها، ضد العنصرية، وتنديدًا بمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة، عندما جثم الشرطي الأبيض على عنق المواطن الأسود منهيًا حياته رغم استغاثة الأخير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From @streetdrama_uk

A post shared by Abdul Raheem Rudolph (@rudol9h) on

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

الحكومة الفرنسية تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)