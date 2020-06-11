عراك بين شرطي ومواطن أسود في لندن(فيديو)

وذكرت تقارير أن بريطاني من أصل أفريقي اعتدى على شرطي في أحد شوارع المدينة، وحين هبت زميلة الشرطي لإنقاذه، قاومها المتجمعون في مكان الواقعة.

Full video of what happened. I am appalled. pic.twitter.com/gLzTSpDQ1b — Albo1125 (@Albo1125) June 10, 2020

من جهة أخرى قامت شرطة مدينة هاكني بالكتابة على حسابها الرسمي على تويتر قائلة "هذا فعل حقير للغاية؛ وعلى المجتمع ألا يقبل مثل هذه التصرفات".

This is truly despicable & society should never accept such behaviour – we are here to protect you! The officers are safe, but clearly shaken & incredibly brave too. Arrests will be made… this must stop. BCU Cmdr Marcus Barnett https://t.co/WbVkfYEPHj — Hackney Police (gov.uk/coronavirus) (@MPSHackney) June 10, 2020

وتابعت "نحن هنا لحمايتك؛ الضباط في أمان لكنهم قد اهتزوا رغم شجاعتهم؛ سيتم اعتقال هؤلاء.. وهذا يجب أن يتوقف".

كما كتب الحساب الرسمي لشرطة المقاطعة، تعليقًا على الحادث "هناك ضابطان من شرطة هاكني تم الاعتداء عليهما وهما يقدمان المساعدة لأحد الناس".

Yesterday, two officers from @MPSHackney

were attacked whilst assisting someone in need of help. Officers should be able to go about their work, protecting the public, without fear of abuse or attack. Two men have been arrested. Being assaulted is not 'part of the job' https://t.co/aR0FCJLjek — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 11, 2020

وتابع "الضباط يجب أن يكونوا قادرين على القيام بأعمالهم دون خوف من سوء المعاملة أو الهجوم؛ لقد تم اعتقال الرجلين، الاعتداء ليس جزءًا من الوظيفة".

يأتي ذلك بينما تتأجج الاحتجاجات منذ نحو أسبوعين، في الولايات المتحدة وخارجها، ضد العنصرية، وتنديدًا بمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة، عندما جثم الشرطي الأبيض على عنق المواطن الأسود منهيًا حياته رغم استغاثة الأخير.