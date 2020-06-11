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صحيفة إسرائيلية: مسؤول مقرب من حفتر يطلب دعم تل أبيب

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
11/6/2020

وقالت صحيفة "ماكور ريشون"، المحسوبة على تيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، إن عبد السلام البدري نائب رئيس مجلس الوزراء فيما يسمى "حكومة الشرق" الموالية لحفتر (غير المعترف بها دوليا ومحليا)، قال في حوار معها إنهم لم ولن يكونوا "أعداء أبدا" لتل أبيب.

وقالت الصحيفة إن البدري المقيم في بنغازي (شرق) دعا إسرائيل إلى الانضمام إلى "مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان وقبرص ومصر ولبنان".

وأوضحت أن "المبادرة هي التوقيع على اتفاق بحري مشترك، في مواجهة اتفاق (ترسيم) الحدود المائية الذي وقعته تركيا مع الحكومة الليبية في طرابلس".

وقال البدري للصحيفة: "كنا على مر التاريخ ملجأ لكل أبناء الديانات، لدينا تاريخ طويل من الاتصال مع إسرائيل والجالية اليهودية".

وأضاف: "نريد خارطة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح بلادنا إلى جانب دول المنطقة".

وذكر البدري انه "لا يمكن للأتراك، ولا الروس الذين يساعدوننا عسكريا، إدارتنا كدولة وفق تصورهم، بالنسبة لنا الشركات الأمريكية هي التي أسست صناعتنا النفطية ونحن ندعوها إلى العودة".

وبعث المسؤول في الحكومة الموالية لحفتر برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "لم ولن نكون أبدا أعداء، ونأمل أن تدعمونا، الظروف هي التي حالت بيننا حتى الآن".

وأضاف البدري في رسالته لنتنياهو عبر الصحيفة: "ندعم حل الدولتين، في ذات الوقت لدينا مصلحة مشتركة (..) نحن وأنتم في الجانب نفسه، سيكون غباء منا تجاهل ذلك".

وهذا هو أول حوار لصحيفة إسرائيلية مع مسؤول من ليبيا، التي لا ترتبط رسميا بأي علاقات مع إسرائيل.

ونفى البدري، عبر صفحة الإدارة العامة للإعلام الخارجي على فيسبوك هذه التصريحات، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

الحوار على موقع الصحيفة: https://www.makorrishon.co.il/news/237405/

 

المصدر : الأناضول + خدمة سند
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